Vnútro bude pri zavádzaní e-dokladov spolupracovať so štátnou poisťovňou

„Elektronické doklady sú súčasťou novej éry digitálnych služieb štátu. Naším cieľom je uľahčiť život občanom aj organizáciám: od jednoduchého a bezpečného preukazovania sa dokladmi až po postupné rozširovanie digitálnych služieb,“ uviedol štátny tajomník vnútra Patrik Krauspe.
Generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne Matúš Jurových tvrdí, že skvalitňovanie digitálnych služieb je pre ich poistencov jednou z priorít. „Uvítali sme preto možnosť, aby preukaz poistenca bol súčasťou eDokladov,“ dodal.
V prvej fáze sú v digitálnej podobne dostupné občiansky preukaz a vodičský preukaz. Občania môžu elektronické doklady využiť na preukázanie totožnosti pri policajnej kontrole, ale aj na vybraných pobočkách Slovenskej pošty. Možno si s nimi zarezervovať termín na klientskom centre, funguje možnosť overiť identitu medzi dvomi osobami, ako aj overenie veku bez sprístupnenia osobných údajov, opísalo ministerstvo.Čítajte viac Nemocnica sa pozrela na zmluvu s VšZP a Dôvere „dala košom“. Nekorektné, reaguje Penta
Vysvetlilo, že na vytvorenie elektronických dokladov je potrebné nainštalovať si aplikácie eIdentita a eDoklady a následne si vytvoriť mobilnú elektronickú identitu. Elektronická mobilná identita umožňuje podľa MV prihlasovanie aj do služieb eGovernmentu prostredníctvom QR kódu a podpisovanie kvalifikovaným elektronickým podpisom s časovou pečiatkou, ktorý má rovnakú právnu silu ako úradne overený podpis.
Ministerstvo vnútra pracuje na rozširovaní uplatnenia elektronických dokladov a chce, aby úrady a firmy integrovali novinky do svojich systémov a procesov. Doteraz spolu podpísalo 14 memoránd o spolupráci pri zavádzaní digitálnej identity a elektronických dokladov. Ide o verejné a súkromné inštitúcie a stavovské organizácie v oblasti bankovníctva, cestovného ruchu, dopravy, telekomunikácií a ďalších.Čítajte viac VšZP pre hackerský útok dočasne vypla aplikáciu aj eRecepty. Pacienti majú o útoku minimum informácií, kritizuje expert