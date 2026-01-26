Pravda Správy Domáce Jeden počítač pre viacerých úradníkov. PS spája kyberútok na rezorte hospodárstva s problémami energopomoci

Paralýza na ministerstve hospodárstva po decembrovom kybernetickom útoku podľa opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) pokračuje aj mesiac po incidente. Situácia je podľa hnutia vážnejšia, než ako ju koalícia prezentovala verejnosti. Upozornil na to člen Osobitného kontrolného výboru Národnej rady na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu Ján Hargaš.

Ministerka hospodárstva Denisa Saková.
Podľa jeho slov zamestnanci rezortu stále nemajú plnohodnotný prístup k pracovným počítačom. „V extrémnych prípadoch sa musia striedať pri jednom zariadení a pracovať do neskorých nočných hodín, aby stíhali plniť pracovné povinnosti,“ uviedol Hargaš.

Progresívne Slovensko chce situáciu otvoriť aj na pôde parlamentu. Na najbližšom zasadnutí kontrolného výboru plánuje klásť otázky riaditeľovi Národného bezpečnostného úradu a zástupcom ministerstva hospodárstva o aktuálnom stave rezortu, priebehu riešenia kybernetického útoku a o tom, či sú osobné údaje občanov v bezpečí.

Podpredseda PS Ivan Štefunko zároveň poukázal na pretrvávajúce problémy v oblasti energopomoci. Podľa neho je ministerstvo hospodárstva paralyzované. „Preto je na mieste otázka, či má kybernetický útok súvis aj s problémami pri energopomoci. Ministerka hospodárstva Denisa Saková má čo vysvetľovať,” dodal Štefunko.

