Slovensko rieši pozvanie do Trumpovej Rady mieru. Blanár hovorí o rizikách, Pellegrini chce analýzu

Blanár tvrdí, že ministerstvo je od utorka (20. 1.) v kontakte s kanceláriou prezidenta, parlamentom aj úradom vlády. „O výsledku budem informovať vládu, kanceláriu prezidenta a vedenie Národnej rady SR,“ deklaroval.
Zároveň minister skonštatoval, že vláda pod vedením premiéra Roberta Fica (Smer) podporuje všetky mierové aktivity, ale zároveň zdôrazňuje potrebu rešpektovania medzinárodného práva a rovnako posudzuje ústavný rozmer tejto otázky.
Prezident Peter Pellegrini si vyžiadal od rezortu diplomacie analýzu dokumentov súvisiacich s pozvaním Slovenska na zapojenie sa do iniciatívy Rady mieru. Prezident upozornil, že ak by Slovenská republika zvažovala vstup do tejto iniciatívy, jej predstavitelia musia mať k dispozícii úplné a presné informácie.
„Musíme presne vedieť, aké sú právne rámce prípadného pôsobenia v Rade mieru, aké sú na to finančné náklady a aký je ústavný postup prípadného schvaľovania prístupových dokumentov. Až po dôkladnom oboznámení sa so všetkými informáciami je možné viesť zmysluplnú diskusiu,“ uviedol Pellegrini.Čítajte viac Saková: Členstvo v Trumpovej Rade mieru stojí miliardu eur. O energopomoci kolujú podľa ministerky nepresné informácie
Kancelária prezidenta v tejto súvislosti oficiálne požiadala rezort diplomacie o sprístupnenie všetkých interných aj externých analýz, ktoré má ministerstvo k dispozícii v súvislosti s dojednávaním príslušnej zmluvy, ako aj o vyhodnotenie možných rizík v prípade vstupu Slovenska do Rady mieru.
Zároveň žiada odpoveď na otázku, či ministerstvo považuje doručený dokument za medzinárodnú zmluvu podľa článku 7 ods. 4 Ústavy SR, alebo ide o iný typ medzinárodnej zmluvy. Prezident sa zaujíma aj o to, či by si prípadná ratifikácia takejto zmluvy vyžadovala prijatie zákona podľa článku 7 ods. 5 Ústavy SR.Čítajte viac Trumpova Rada mieru je na svete, pozvánku dostalo aj Česko. Putin jej chce dať miliardu dolárov, má to však háčik
Blanár v sobotu (24. 1.) informoval, že Slovensko dostalo ponuku zapojiť sa do Rady mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa. Prezident Peter Pellegrini si vyžiadal od MZVEZ SR analýzu dokumentov súvisiacich s pozvaním Slovenska na zapojenie sa do Rady mieru. Upozornil, že ak by SR zvažovala zapojiť sa do tejto iniciatívy, musia mať jej predstavitelia k dispozícii kompletné a presné informácie.
Trump predstavil Radu mieru vo štvrtok (22. 1.) na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose. Pozval do nej približne 60 krajín, presné zloženie však dosiaľ známe nie je. Okrem iných sú medzi nimi Rusko, Čína, Európska komisia, Poľsko či Austrália. Účasť odmietli napríklad Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Nórsko, Švédsko a Slovinsko.