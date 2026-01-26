Vražda Kuciaka: Threemu budú čítať, Para to chce využiť v prospech Kočnera. Kvasnica: Sú aj iné aplikácie

V Pezinku bolo hneď na úvod pracovného týždňa poriadne rušno. Od rána čakali pred budovou súdu hlúčiky ľudí. Kým jedna časť prišla na obnovenie súdneho procesu v prípade vraždy investigatívca a jeho snúbenice, druhá sa snažila dostať na rovnako verejný proces s Danielom Bombicom, ktorý je obžalovaný z extrémizmu.
Pre zaujímavosť, v pondelok sa tak na ŠTS nachádzali až dvaja poradcovia premiéra Roberta Fica (Smer). V prípade Kuciak zastupuje obžalovaného podnikateľa Mariana Kočnera advokát Marek Para, pri Bombicovi je jeho obhajcom bývalý sudca David Lindtner.
Kočnera a jeho volavku Alenu Zsuzsovú, ktorá sa opierala počas chôdze o barlu, priviedli do pojednávacej miestnosti za prísnych bezpečnostných podmienok v putách. Obaja prišli s rúškami. Okrem nich sa pred sudcov postavili aj obžalovaní v prípade príprav vrážd prokurátorov Dušan Kracina a Srb Darko Dragić. Potrebný bol aj tlmočník. Na súd prišli aj rodičia Jána Kuciaka a mama Martiny Kušnírovej Zlatica.
Najvyšší súd zrušil rozsudok ŠTS
O prípade sa rozhoduje už po tretí raz. Pezinský súd oslobodil Kočnera spod obžaloby už v máji 2023 a Zsuzsovej vymeral súhrnný 25-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody. Za vinnú ju uznal v prípade objednávky Kuciakovej vraždy aj z prípravy vrážd prokurátorov Maroša Žilinku a Petra Šufliarskeho a tiež za nedovolené ozbrojovanie. Okrem trestu za mrežami s najprísnejším stupňom stráženia má povinnosť nahradiť rodine Kuciakovej nemajetkovú ujmu vo výške 160-tisíc eur.
Kočner si odpykáva trest v ústave v Leopoldove, Zsuzsová v Nitre-Chrenovej. Dragić bol pôvodne vo výkone väzby, senát ho spod obžaloby oslobodil a v ten istý deň ho prepustili na slobodu.
Najvyšší súd (NS) však tento rozsudok ŠTS minulý rok zrušil. Dôvodom boli zistené chyby, a to nejasnosti skutkových zistení, nevykonania všetkých potrebných dôkazov, a takisto to, že sa pôvodný senát ŠTS nevyrovnal so všetkými okolnosťami, ktoré boli významné pre rozhodnutie. Odvolací súd zároveň prikázal, aby o prípade rozhodoval iný senát. NS nerozhodoval jednomyseľne, ale pomerom 2:1. Odlišné stanovisko mala sudkyňa Dana Wänkeová. Novému senátu na ŠTS predsedá sudca Miroslav Mazúch.
Súd sa bude tento raz zaoberať aj prípadmi údajných príprav vrážd prokurátorov Žilinku, Šufliarskeho a Daniela Lipšica. Tí sa však v pojednávacej miestnosti neobjavili. Navyše, Žilinka sa vzdal všetkých procesných práv poškodeného.
Dúfa, že verdikt nebude spochybniteľný
Právny zástupca rodiny Kuciakovcov Peter Kubina povedal, že v prvý deň pojednávania je priskoro na vyslovovanie očakávaní. „Dnes viem očakávať iba to, že z tohto už tretieho kola hlavného pojednávania vari vzíde rozsudok, ktorý už nebude spochybniteľný. Dúfam,“ povedal cez prestávku. Dôkazná situácia sa podľa jeho slov „rozhodne nezoslabila“. „Nevidím tam oslabenie dôkaznej situácie. Či bude posilnená ešte niečím, to necháme na pojednávanie,“ dodal.
Na margo toho, že sa pojednávanie znova opakuje a zúčastňujú sa ho aj rodičia zavraždených Jána a Martiny povedal, že im to určite „nezvyšuje pohodu“. „Nerobí to ich život šťastnejším,“ skonštatoval.
Spochybnil Threemu ako dôkaz
Kočnerov advokát Para uviedol, že je predčasné hodnotiť proces. Ešte dopoludnia potvrdil, že bude žiadať prokurátora, aby nenapínal verejnosť, a aby sa zabezpečila kvalitatívna zmena oproti predchádzajúcim konaniam tak, ako na to vyzvali aj Reportéri bez hraníc. „Budeme žiadať od prokurátora, aby nečakal, a aby hneď prišiel s novými dôkazmi, a aby sme ich vykonali čo najskôr, a aby vykonal tie dôkazy, ktoré zabezpečia kvalitatívnu zmenu. Verím, že prokurátor aj toto spraví,“ povedal Para cez prestávku.
Právny zástupca ďalej povedal, že odsúdený podnikateľ nebude v pondelok vypovedať, pretože sú v pláne len obžaloby. „Pán Kočner bude vypovedať, ale budeme žiadať v zmysle rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Alakhverdyan proti Ukrajine, aby súd jednoznačne stanovil rozsah dokazovania vzhľadom na problematickosť Threemy (aplikácia na komunikáciu, pozn. red.), ktorá sa ukázala aj v zmysle rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie a v zmysle rozhodnutí iného senátu alebo samosudcu tohto súdu ako nepoužiteľný dôkaz,“ priblížil Para.
Ďalšie dôkazy?
Predseda senátu Mazúch však po porade na sklonku pojednávacieho dňa oznámil, že súd vykoná všetky prokurátorom navrhnuté dôkazy. Znamená to teda, že aj správy z Threemy v zaistenom mobile budú považované za dôkaz.
Para reagoval po pojednávaní, že s Threemou budú pracovať ako s dôkazom v prospech Kočnera. Podľa jeho slov bolo vidieť, že ich argumenty boli správne položené. „Budeme pokračovať predložením prejudiciálnej otázky, pretože trváme na tom, že Threema je nezákonný dôkaz. Ako som povedal, v marci 2018 tam prebehla zásadná komunikácia, ktorá je v prospech Mariana Kočnera. Takisto sa nepotvrdili žiadne iné kódy,“ povedal Para.
Prokuratúra podľa advokáta stále prichádza so „zázračnými dôkazmi“ v odvolacom konaní a následne ich na prvom stupni nevykonáva. „Preto som aj dnes vyzval prokuratúru, a robím to aj teraz prostredníctvom vás – vykonajte tie dôkazy hneď, nečakajte. Hneď vykonajte dôkazy, ktoré zabezpečia kvalitatívny skok. Na čo čakať,“ dodal.
Právny zástupca Zlatice Kušnírovej Roman Kvasnica pripustenie Threemy ako dôkazu prijíma s pokorou. „Tento prvý krok je podľa môjho názoru veľmi dobrý v tom, že súd to pripustil ako dôkaz. Ani nie Threemu, lebo tam sú aj iné aplikácie, ktoré my si myslíme, že môžu poslúžiť ako dôkaz,“ reagoval.
Od roku 2023 podľa neho tiež pokročila softvérová vybavenosť znaleckých ústavov. „Je možné, že pokiaľ by sme aj teraz ešte znova pristúpili k takýmto úkonom, tak by sme zistili možno ďalšie nové informácie z mobilného telefónu,“ podotkol Kvasnica.
Prokurátor Peter Kysel povedal, že dôkazy z aplikácie Threema navrhovali už pri podaní obžaloby. „Určite sú dôležité, pretože urobia celkový obraz k tomu, akým spôsobom mali obžalovaní konať,“ poukázal.
Obhajoba spochybnila obžalobu
Prokurátor predniesol v pondelok obžalobu Kočnera, Zsuzsovej, Kracinu a Dragića, v ktorej popisoval okrem iného aj to, ako malo dôjsť k objednávkam vrážd prokurátorov. Kočner podľa obžaloby zhruba v polovici roku 2017 kontaktoval Zsuzsovú, aby dala zavraždiť Kuciaka.
Zsuzsová osobne oslovila Zoltána Andruskóa aj v prípade objednávky vraždy Žilinku s prísľubom, že za to dostane peniaze. Andruskó jej povedal, že to vybaví. V obžalobe sa spomína aj svedok Iľja Weiss, ktorý v minulosti usvedčil Dragića obvineného z prípravy vrážd prokurátorov. V prípade objednávky vraždy prokurátora Šufliarskeho plánovali umiestniť do odpadkového koša bombu aktivovanú diaľkovým ovládačom.
Advokát Para vo svojom stanovisku k obžalobe uviedol, že ju požaduje za nedôvodnú, pričom povedal, že komunikácia cez aplikáciu Threema je nezákonná ako dôkaz, a žiada, aby sa súd k tomu vyjadril. Zsuzsovej advokát Ján Neszméry takisto povedal, že obžaloba je nedôvodná a je založená na jednom kajúcnikovi Andruskóovi. Má za to, že prezentované dôkazy nemajú oporu v skutkovom stave veci a nie je preukázaný motív Zsuzsovej. Podotkol tiež, že obhajobu oboznámili len s modifikovanou verziou obžaloby.
Aj v prípade Dragića si jeho obhajoba myslí, že obžaloba je nedôvodná, pretože je postavená len na tvrdeniach svedka Iľju Weissa. Kracinov obhajca len stručne povedal, že obžalobu považuje za nedôvodnú.
Dragić na otázky nechcel odpovedať
Senát za pomoci tlmočníka začal popoludní vypočúvať Dragića. Celé to však trvalo len niekoľko minút. Tvrdil, že nepozná ani jedného z obžalovaných. „Žiadnym spôsobom som nebol prítomný v tomto prípade,“ vyhlásil. Pozná iba Iľju Weissa, tri- až päťkrát sa s ním videl. Ďalej nechcel odpovedať na otázky súdu. „Dnes sa nebudem vyjadrovať na žiadne otázky,“ povedal Mazúchovi. Na ďalšie pojednávania už nepríde, dostaví sa len vtedy, ak súd vypočuje Weissa.
Kracina sa vyjadril, že Dragića prvýkrát videl fyzicky až na súde a jeho meno zaznamenal prvýkrát v spise v prípravnom konaní na papieri. „Nevedel som, že taká osoba existuje,“ uviedol s tým, že nepozná ani iných Srbov ani iných ľudí zo zahraničia, nemá tam podľa jeho slov žiadne kontakty.
Uplynie osem rokov
Hlavné pojednávanie bude pokračovať 9. februára o 8:30, naplánované sú výsluchy Kočnera, Zsuzsovej a Kracinu a budú sa čítať výpovede poškodených.
Kuciaka a Kušnírovú zavraždili v ich dome vo Veľkej Mači vo februári 2018. Vykonávateľov vraždy Miroslava Marčeka a Tomáša Szabóa odsúdili na 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody a Zoltána Andruskóa na 15 rokov nepodmienečne. Kočner si odpykáva svoj 19-ročný trest odňatia slobody v prípade zmenkového podvodu.