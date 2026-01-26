Pravda Správy Domáce Vnútro uzatvorilo zmluvu na dodanie novej technológie pre oddelenia dokladov. Dotkne sa to 300 pracovísk

Ministerstvo vnútra uzatvorilo zmluvu na dodanie nového softvérového a hardvérového riešenia pre oddelenia dokladov na celom Slovensku. Rezort vnútra uviedol, že pokračuje v technologickej modernizácii a postupne nasadzuje nové IT riešenia naprieč jednotlivými pracoviskami a skvalitňuje poskytované služby.

26.01.2026 19:58
„Nové vybavenie v podobe 440 SmartHUB zariadení, ako aj periférnych zariadení na snímanie tváre, odtlačkov prstov, podpisov a dokladov, príslušenstva či biometrických licencií, je určené pre 300 pracovísk oddelení dokladov, ktoré čakali na svoju modernizáciu,“ uviedlo ministerstvo s tým, že inštalácia nových zariadení bude prebiehať postupne v rámci celého Slovenska spolu so školením zamestnancov.

V rámci približne 400 pracovísk oddelenia dokladov Okresných riaditeľstiev Policajného zboru, kde si môžu obyvatelia vybaviť doklady v podobe občianskych preukazov, vodičských preukazov a cestovných dokladov, prebehla v minulosti modernizácia na 100 pracoviskách v rámci pilotného projektu SmartHUB. V nadchádzajúcich mesiacoch po podpise zmluvy sa začne modernizácia zvyšných 300 pracovísk.

Rezort vnútra vstúpil do verejného obstarávania s predpokladanou hodnotou zákazky 4 309 426,20 eura s DPH. „Súťaž priniesla výslednú cenu 3 576 110,61 eura s DPH a výsledkom je kúpna zmluva. Súčasťou zmluvy sú okrem hardvérových a softvérových komponentov aj služby expertov na zabezpečenie spoľahlivej prevádzky pracovísk na zber biometrických a osobných údajov občanov,“ spresnilo ministerstvo.

Doplnilo, že modernizácia SmartHUB pracovísk prebieha v rámci projektu s názvom Rozšírenie pilotného projektu SmartHUB na ďalšie pracoviská rezortu vnútra financovaného z Programu Slovensko so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

