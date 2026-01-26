EÚ pomôže aj Slovensku. Brusel schválil financovanie v rámci projektu SAFE pre osem krajín, v hre je 74 miliárd eur

Eurokomisia návrh predložila na schválenie členským štátom a okrem Slovenska sa týka aj Estónska, Grécka, Talianska, Lotyšska, Litvy, Poľska a Fínska.
V rámci prvej vlny EK 15. januára schválila pôžičky v hodnote okolo 38 miliárd eur pre prvých osem členských štátov – Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Španielsko, Chorvátsko, Cyprus, Portugalsko a Rumunsko.
Členské štáty majú na schválenie návrhu Komisie nanajvýš štyri týždne. Po jeho schválení EK sfinalizuje úverové zmluvy s členskými štátmi. Prvé platby z programu SAFE sa očakávajú v marci 2026.
Špecializovaný nástroj SAFE v hodnote až 150 miliárd eur predstavila Európska komisia v marci minulého roka v rámci bielej knihy o európskej obrane s názvom Pripravenosť 2030. Krajinám umožní spoločne nakupovať rakety, delostrelectvo, bezpilotné lietadlá, muníciu a ďalšie vojenské vybavenie. Členské štáty návrh schválili v máji.
Pôžičky na projekty, ktoré podporujú obranu a európsky zbrojársky priemysel, budú môcť získavať aj iné krajiny, napríklad Ukrajina, a vážny záujem prejavila aj Británia. Financie budú vyplatené zainteresovaným štátom na základe žiadosti a národných plánov. Pôjde o dlhodobé pôžičky za konkurencieschopnú cenu, ktoré budú splácať čerpajúce členské štáty.