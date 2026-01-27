Januárový prieskum SANEP: PS pred Smerom. Matoviča opozícia nemôže obísť

Ak by sa voľby do parlamentu konali v čase konania tohto prieskumu, tak by sa 12,7 % opýtaných nevedelo rozhodnúť, ktorú stranu voliť. Ďalších 17,8 % deklarovalo, že by voliť nešli. Rozhodnutých bolo 69,5 % oprávnených voličov a svoje hlasy rozdelili nasledovne.
Parlamentné voľby by v polovici januára vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom 21,4 percenta hlasov, čím si táto strana oproti minulému mesiacu pohoršila o 0,9 percenta voličských hlasov. V prípade, že by sa voliči, ktorí teraz zvažujú voľbu Progresívneho Slovenska až ako svoju druhú možnosť, nakoniec predsa len rozhodli dať svoj hlas práve strane Michala Šimečku, potom by Progresívne Slovensko mohlo vo voľbách získať až 24 percent voličských hlasov.
Druhé miesto by obsadil Smer na čele s jej predsedom a premiérom Robertom Ficom so ziskom 18,7 percenta a strana si tak oproti minulému mesiacu polepšila o 0,3 percenta voličskej priazne. Volebný potenciál strany Smer sa v súčasnosti pohybuje okolo 22 percent.
Republika na čele s jej predsedom Milanom Uhríkom by skončila na treťom mieste so ziskom 11,7 percenta, oproti minulému mesiacu si tak polepšila o 0,5 percenta voličskej priazne. Volebný potenciál Republiky sa pohybuje okolo 13,5 percenta.
Štvrté by skončilo hnutie Slovensko so ziskom 7,8 percenta. Piatou stranou, ktorá by sa v súčasnej dobe dostala do Národnej rady SR, je Hlas so ziskom 7,1 percenta, nasledovaný KDH so ziskom 6,7 percenta.
Siedmou stranou, ktorá by sa do parlamentu dostala, je SaS, ktorá by získala 6,6 percenta, nasledovaná stranou Demokrati so ziskom 5,6 percenta. Žiadna iná politická strana by sa teraz do parlamentu nedostala.
Pred bránami parlamentu by v polovici januára zostali Aliancia-Szövetség (4,2 %) aj vládna strana SNS (3,8 %). Potrebných päť percent by ďalej nezískala ani Sme rodina (2,9 %).
Z prieskumu agentúry SANEP ďalej vyplýva, že takmer sedemdesiat percent oslovených je rozhodnutých, ktorej politickej strane by v prípade konania parlamentných volieb odovzdali svoj hlas. Váhajúcich je v súčasnej dobe viac ako desatina ľudí.
V prepočte na kreslá v parlamente by podľa aktuálneho prieskumu volebných preferencií SANEP získala strana Progresívne Slovensko 38 mandátov, Smer 33 mandátov a Republika 21 mandátov. Hnutie Slovensko by získalo 13 mandátov, Hlas a KDH by v Národnej rade získali po 12 mandátov. SaS by mala 11 a Demokrati 10 poslancov.
Uvedený exkluzívny prieskum spoločnosti SANEP pre televíziu TA3 bol uskutočnený v dňoch 12. – 22. januára 2026. Zber dát sa realizoval pomocou techniky CAWI na vybranej skupine v súhrne 2.450 opýtaných, ktorí predstavujú reprezentatívnu vzorku obyvateľov Slovenskej republiky vo veku 18+ rokov. Štatistická chyba u uvedenej skupiny obyvateľov sa pohybuje v rozmedzí ±1,5 %. Aktuálny prieskum vychádza iba z hlasov 69,5 % respondentov, ktorí predstavujú vzorku rozhodnutých voličov. Všetky uvedené výsledky a modely sú platné iba v daný okamih zberu dát.