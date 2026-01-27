SANEP o dôveryhodnosti lídrov: Šimečka vedie, Kollár je na opačnom konci

Prieskum spoločnosti SANEP sa zameral na dôveryhodnosť predsedov politických strán. Najdôveryhodnejším je podľa aktuálneho januárového prieskumu predseda strany Progresívne Slovensko Michal Šimečka. Dôveruje mu 39 percent opýtaných, nedôveruje 48 percent voličov.
Predsedovi strany Smer a súčasnému premiérovi Robertovi Ficovi by teraz vyjadrilo dôveru 36 percent a nedôveru 53 percent respondentov.
Tretiu priečku by obsadil predseda hnutia Republika Milan Uhrík s dôverou 33 percent a nedôverou 45 percent.
Dvadsaťsedempercentnú dôveru opýtaných má v polovici januára predseda strany KDH Milan Majerský, nedôveruje mu 49 percent voličov.
Dôveru 26 percent opýtaných má v polovici januára predseda strany Hlas a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, nedôveruje mu 58 percent voličov.
Predsedovi strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislavovi Gröhlingovi teraz dôveruje 25 percent a nedôveruje 56 percent voličov.
Šestnásťpercentnú dôveru má predseda hnutie Slovensko Igor Matovič, nedôveruje mu 68 percent opýtaných.
Predsedovi vládnej strany SNS Andrejovi Dankovi teraz dôveruje 12 percent, nedôveruje 72 percent opýtaných.
Jedenásťpercentnú dôveru má v súčasnej dobe predseda Demokratov Jaroslav Naď, nedôveruje mu 71 percent voličov.
Šéfovi strany Aliancia – Szövetség László Gubíkovi teraz dôveruje 8 percent a nedôveruje 51 percent opýtaných.
Najmenšiu sedempercentnú dôveru má v polovici januára predseda strany Sme rodina Boris Kollár, nedôveruje mu 68 percent opýtaných.