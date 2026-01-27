Hmla a poľadovica. Polícia varuje pred obmedzením na diaľnici D2, vážna nehoda aj pri Pincinej

Polícia varuje pred dopravným obmedzením na diaľnici D2 v Bratislave smerom do Českej republiky. Pre nehodu kamiónu, ku ktorej došlo v utorok po 6.30 h na 1,8 kilometri diaľnice, je obmedzený pravý jazdný pruh, informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
Ako uviedol, kamión z doposiaľ presne nezistených príčin narazil do stredových zvodidiel. „Z dôvodu odstraňovania následkov tejto nehody je aktuálne dopravné obmedzenie v pravom jazdnom pruhu. Vodičov vyzývame, aby pri prejazde týmto úsekom zvýšili svoju opatrnosť,“ dodal.
Banskobystrická polícia dokumentuje vážnu dopravnú nehodu na ceste I/16 v okrese Lučenec. Pri obci Pinciná došlo k zrážke kamióna s osobným autom, informovali policajti na sociálnej sieti.
K dopravnej nehode došlo za obcou v smere na Rimavskú Sobotu. Zverejnené policajné zábery z miesta činu ukazujú zdemolované auto a kamión prevrátený na ceste. „Zvýšte v úseku opatrnosť. Bližšie informácie k nehode prinesieme neskôr,“ uviedla polícia.
Slovenská správa ciest varuje pred hmlou i poľadovicou
Vodiči by mali v utorok ráno počítať s hmlou i poľadovicou, ktoré sa tvoria na viacerých miestach Slovenska. Slovenská správa ciest (SSC) varuje, že znížená dohľadnosť od 100 do 200 metrov sa lokálne vyskytuje na celom území SR. Cestári na to upozornili na webe zjazdnost.sk.
Hmla s dohľadnosťou do 50 metrov je v lokalitách Bratislava, Nitra, Šahy, Beladice, Bánovce nad Bebravou, Tesárske Mlyňany, Kechnec, Želiezovce, Turňa nad Bodvou a Triblavina.
Poľadovica sa tvorí na celom území Trnavského kraja a na úsekoch ciest II/526 Stará Huta – Podkriváň, II/591 Vígľaš – Červeňany, II/531 Tisovec – hranica okresov Rimavská Sobota a Revúca, III/2530 Hodruša-Hámre – Žarnovica a na cestách III. tried v obvodoch Žiar nad Hronom, Kremnica a Nová Baňa. Hlásená je aj na horskom priechode Biela Hora, Vrchslatina, Cukmantel a Zbojská. „Pozor na mrznúce mrholenie v lokalite Dunajská Streda,“ dodali cestári.
Na horskom priechode Dobšiná sa na vozovke nachádza miestami utlačený sneh. Na cestách vo vyšších polohách stredného a východného Slovenska je povrch vozoviek ojedinele pokrytý vrstvou kašovitého alebo utlačeného snehu. Miestami zľadovatený sneh je na cestách v obvode Levoča.
SHMÚ vydal výstrahy
Na celom území Slovenska platí výstraha prvého stupňa pred hmlou. Počítať s ňou treba v utorok doobeda i večer. Vo väčšine okresov je tiež do 12.00 h vydaná výstraha prvého stupňa pred poľadovicou. Miestami platia aj hydrologické výstrahy pred ľadovou povodňou. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.
Hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov sa môže od rána tvoriť vo všetkých krajoch SR. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ upozornil SHMÚ. Výstraha je v tejto súvislosti vydaná do 12.00 h. Rovnako potom od 17.00 h.
Výstraha pred poľadovicou platí v celom Bratislavskom, Banskobystrickom, Žilinskom, Trnavskom, Trenčianskom a Nitrianskom kraji. Tiež vo väčšine Prešovského kraja a v okresoch Gelnica, Rožňava a Spišská Nová Ves.
Hydrologická výstraha druhého stupňa pred ľadovou povodňou je vydaná v okrese Zvolen. Prvostupňová výstraha platí v okresoch Levice, Žarnovica, Banská Štiavnica a Žiar nad Hronom. Tiež v okresoch Detva, Banská Bystrica, Brezno, Veľký Krtíš, Krupina, Lučenec, Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava. Rovnako v okresoch Bardejov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Snina a Humenné.
„Vodné toky (resp. merané vodné stavy) sú ovplyvnené na viacerých miestach pretrvávajúcimi ľadovými úkazmi (ľad pri brehu, zámrz toku, chod ľadu a voda tečie po ľade), tak je predpoklad ojedinelého výskytu ľadových povodní. Pre uvoľňujúce sa ľady (chod ľadu, voda tečie po ľade) môžu vzniknúť ľadové bariéry s následným vzdutím vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov,“ vysvetlil SHMÚ.