Rozsiahla protidrogová akcia bratislavskej kriminálky: Zadržali šesť ľudí a množstvo drog

Policajti bratislavskej krajskej kriminálky zrealizovali v súčinnosti Národnej protidrogovej jednotky Prezídia PZ na území Bratislavy rozsiahlu akciu zameranú na drogy.

27.01.2026 08:55
akcia polícia Foto:
Bratislavskí kriminalisti počas protidrogovej akcie v utorok 27. januára 2026.
Polícia na sociálnej sieti informovala, že zadržaných bolo celkovo šesť osôb s veľkým množstvom drog.

„Vec je aktuálne v procese dokumentovania,“ dodala polícia.

Správu aktualizujeme.

