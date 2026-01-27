Rozsiahla protidrogová akcia bratislavskej kriminálky: Zadržali šesť ľudí a množstvo drog

Polícia na sociálnej sieti informovala, že zadržaných bolo celkovo šesť osôb s veľkým množstvom drog.
„Vec je aktuálne v procese dokumentovania,“ dodala polícia.
Správu aktualizujeme.
Policajti bratislavskej krajskej kriminálky zrealizovali v súčinnosti Národnej protidrogovej jednotky Prezídia PZ na území Bratislavy rozsiahlu akciu zameranú na drogy.
Polícia na sociálnej sieti informovala, že zadržaných bolo celkovo šesť osôb s veľkým množstvom drog.
„Vec je aktuálne v procese dokumentovania,“ dodala polícia.
Správu aktualizujeme.