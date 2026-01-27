Pravda Správy Domáce VIDEO: Nočná dráma v servise s elektronikou. Policajti prekvapili vlamačov priamo na mieste

VIDEO: Nočná dráma v servise s elektronikou. Policajti prekvapili vlamačov priamo na mieste

V priebehu noci policajti prijali oznámenie od majiteľa servisu s výpočtovou technikou, že do jeho priestoru sa vlámal neznámy páchateľ, ktorého zaznamenala kamera. Pozrite si video z policajného zásahu.

27.01.2026 10:47
debata
Zásah policajtov: Vlamačov prichytili priamo na mieste
Video
Policajti dostali oznámenie od majiteľa servisu s výpočtovou technikou, že sa do jeho priestorov vlámal neznámy páchateľ. Pozrite si video z policajného zásahu.

Ako informovala polícia na sociálnej sieti, na miesto boli vyslaní policajti Pohotovostnej motorizovanej jednotky, ktorí po príchode na miesto v budove zadržali 34-ročného muža, ktorý mal pri sebe odcudzený tablet a mobilné telefóny. No okrem odcudzenej elektroniky mal však pri sebe aj zatavenú striekačku s obsahom hnedej kryštalickej látky, ktorú dobrovoľne vydal policajtom. Súčasne v priestoroch objektu policajti vypátrali aj 29-ročnú ženu, ktorá mala pri sebe viacero kusov odcudzenej elektroniky.

Na základe zistených skutočností boli obe osoby obmedzené na osobnej slobode a eskortované na policajné oddelenie.

Tu im bolo vyšetrovateľom vznesené obvinenie z trestného činu krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva.

V prípade preukázania viny pred súdom hrozí dvojici trest odňatia slobody na jeden až štyri roky.

Vo veci zatavenej striekačky začal poverený príslušník Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II trestné stíhanie pre trestný čin neoprávneného prechovávania omamnej látky a psychotropnej látky, pričom obsah zatavenej striekačky bude predmetnom znaleckého skúmania.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #vlámanie #polícia SR
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"