VIDEO: Nočná dráma v servise s elektronikou. Policajti prekvapili vlamačov priamo na mieste

Ako informovala polícia na sociálnej sieti, na miesto boli vyslaní policajti Pohotovostnej motorizovanej jednotky, ktorí po príchode na miesto v budove zadržali 34-ročného muža, ktorý mal pri sebe odcudzený tablet a mobilné telefóny. No okrem odcudzenej elektroniky mal však pri sebe aj zatavenú striekačku s obsahom hnedej kryštalickej látky, ktorú dobrovoľne vydal policajtom. Súčasne v priestoroch objektu policajti vypátrali aj 29-ročnú ženu, ktorá mala pri sebe viacero kusov odcudzenej elektroniky.
Na základe zistených skutočností boli obe osoby obmedzené na osobnej slobode a eskortované na policajné oddelenie.
Tu im bolo vyšetrovateľom vznesené obvinenie z trestného činu krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva.
V prípade preukázania viny pred súdom hrozí dvojici trest odňatia slobody na jeden až štyri roky.
Vo veci zatavenej striekačky začal poverený príslušník Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II trestné stíhanie pre trestný čin neoprávneného prechovávania omamnej látky a psychotropnej látky, pričom obsah zatavenej striekačky bude predmetnom znaleckého skúmania.