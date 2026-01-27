Ministerstvo športu sa voči rozhodnutiu súdu o dotácii pre NFŠ odvolá, protistrana verdikt víta

Rozhodnutie sa týkalo jedného z konaní, ktoré vyvolalo vypovedanie zmlúv o výstavbe NFŠ, v tomto prípade vyplatenia vyše 27-miliónovej štátnej dotácie. V pondelkovom rozhodnutí súd zamietol žalobu na bezdôvodné obohatenie, ktorým sa MCRŠ domáhalo vrátenia vyplatenej dotácie, argumentujúc neplatnosťou zmluvy uzavretej ešte v roku 2013. „Ide o neprávoplatné prvostupňové rozhodnutie súdu, voči ktorému podáme opravný prostriedok,“ uviedlo ministerstvo pre TASR v reakcii na rozhodnutie.
Právny zástupca spoločnosti Národný futbalový štadión (NFŠ) Peter Kubina, naopak, rozhodnutie víta. „Súd nám dal v celom rozsahu za pravdu a potvrdil, že zmluvy uzavreté medzi investorom a štátom ohľadom projektu NFŠ sú platné,“ uviedol pre TASR. Upozornil, že argumentácia štátu je vo všetkých štyroch konaniach založená práve na tvrdení o neplatnosti zmlúv. „Ak sú podľa súdu zmluvy platné, potom je zrejmé, že povinnosťou oboch strán ich bolo plniť,“ zdôraznil. Potvrdil, že verejne deklarovaný záujem investora na mimosúdnom urovnaní všetkých sporov naďalej trvá. „Takýto postup by bol aj v najlepšom záujme štátu, ak by sa správal ako zodpovedný hospodár,“ mieni Kubina.
O verdikte Mestského súdu Bratislava III, týkajúcom sa poskytnutia dotácie, informoval v pondelok denník Sme. Zmluvu o poskytnutí dotácie uzavrelo ministerstvo školstva s NFŠ v novembri 2013. MCRŠ, ktoré prevzalo agendu sporu, sa v žalobe domáhalo vrátenia dotácie s odôvodnením, že zmluva je neplatná.
Národný futbalový štadión na mieste pôvodného štadióna na bratislavskom Tehelnom poli začali stavať v roku 2016. Projekt realizovala spoločnosť NFŠ, s ktorou štát v zastúpení ministerstva školstva podpísal ešte v roku 2013 bez súťažného konania memorandum definujúce podmienky výstavby. Štát sa zaviazal odkúpiť nekomerčnú časť štadióna, rovnako poskytnúť dotáciu vyše 27 miliónov eur. V lete 2020 vláda oznámila, že na základe právnych analýz štadión neodkúpi a požadovala vrátenie dotácie. NFŠ si, naopak, nárokuje vyplatenie zmluvnej pokuty za neuzavretie kúpnej zmluvy a tiež náhradu škôd, ktoré jej mal postup štátu spôsobiť. V spore sa vedú štyri samostatné konania.