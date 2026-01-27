Pravda Správy Domáce Nočný požiar chatky v Košiciach si vyžiadal jednu obeť

Nočný požiar chatky v lokalite Ludvíkov dvor v košickej mestskej časti Šaca si vyžiadal jednu obeť. Príčinou vzniku požiaru bol nevyhovujúci stav dymovodu. Pre TASR to uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint.

27.01.2026 11:22
Operačné stredisko KR HaZZ prijalo oznámenie o požiari v pondelok krátko po 23.30 h. „Príchod k miestu udalosti bol komplikovaný nespevneným mokrým terénom a úzkymi uličkami v chatovej oblasti. Po príchode na miesto udalosti bolo zistené, že konštrukcia chaty – unimobunky sa nachádza v plne rozvinutej fáze plamenného horenia a časti obvodovej konštrukcie boli prepadnuté v strede objektu,“ spresnil.

Podľa oznámenia na tiesňovú linku i vyjadrení okolitých občanov sa v objekte mohla nachádzať jedna osoba. Príslušníci HaZZ požiar likvidovali dvomi útočnými prúdmi a zároveň vykonávali vyhľadávanie osôb. „Následne bolo pod sutinami objektu nájdené telo osoby, ktorá utrpela zranenia nezlučiteľné so životom,“ dodal Bálint.

Košická krajská polícia na sociálnej sieti informovala, že išlo o muža vo veku 40 rokov. „Obhliadajúci lekár na mieste vylúčil cudzie zavinenie a nariadil vykonanie pitvy,“ uviedla. V súvislosti s tragickou udalosťou začala polícia trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.

Predbežná výška priamej škody bola vyčíslená na 5000 eur. Hasiči požiar zlikvidovali použitím 7000 litrov vody.

