Vlaková dráma na Slovensku. Nečakaná výluka hlavnej trasy z Bratislavy do Košíc spustila chaos, lístky si nekúpite

Cestujúcich dnes prekvapila nepríjemná situácia. Ak si chceli kúpiť vopred lístok na vlak smerujúci na východ a opačne cez aplikáciu ZSSK či osobne v okienku, nebolo im to umožnené. Dôvodom, prečo si cestu aktuálne nenaplánujete, je nečakaná výluka. Ľudia budú musieť počkať na spustenie systému. Podľa hovorcu Juraja Bačeka na sfunkčnení nákupu lístkov pracujú a do začiatku februára bude bezproblémový.
Od prvého februárového dňa budú totiž Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) opravovať úsek koľajísk z Trenčína do Bratislavy. Vlaky tade neprejdú až do konca júna tohto roka. Dlhé obmedzenie sa začne na hlavnej trase z Bratislavy idúcej cez Žilinu až do Košíc. Diaľková trať je kľúčovým severným koridorom prechádzajúcim cez celú krajinu, napriek tomu sa o úprave doteraz nevedelo.
„Museli sme upraviť grafikon, je to tá istá situácia, ako keď sa zavádzal nový – ŽSR to musia nahodiť do systému, aby predaj lístkov fungoval. Dnes, najneskôr zajtra, to bude už spravené,” vysvetlil pre Pravdu Baček za ZSSK. Zároveň cestujúcich upozornil, že cestovné lístky zakúpené skôr avšak na dátumy od 1. februára nemusia mať uvedený správny čas odchodu vlaku.
Podľa železničiarov však netreba grafikon meniť - nie je to ani reálne pri toľkých spojoch. Cestujúci však nikdy nevedia, či a ako dlho budú meškať.
Zmena na dôležitej vlakovej trase tak reálne vyžaduje úpravu grafikonu – napriek tomu, že cestovný poriadok platí iba pár mesiacov, od polovice vlaňajšieho decembra. Vyzerá to tak, že v tom čase železnice ešte nevedeli, že takto masívna výluka začne. Dôvodom môže byť napríklad čakanie na podpis zmluvy so zhotoviteľom, no oficiálne stanovisko od ZSSK Pravda nezískala.
„ZSSK upravila organizáciu dopravy tak, aby každodenné dochádzanie do práce a školy zostalo zachované, najmä v rannej a poobednej špičke. Viaceré vybrané spojenia do/z Bratislavy smerom do Trnavy, Žiliny aj Prievidze budú mať upravené časy príchodov a odchodov, prípadne musia byť odrieknuté, aby bola zachovaná dopravná obslužnosť,” vysvetlila spoločnosť.
Obmedzenie spôsobí skorší odchod vlakov z bratislavskej Hlavnej vlakovej stanice o 17 minút a príchod do tej istej stanice bude o 18 minút neskôr. V praxi teda cestujúci z Bratislavy odídu nie o celej hodine, ale napríklad o 10:15 a naopak v hlavnom meste budú o 10:45. Dotkne sa to dôležitých diaľkových expresov Tatran a Kriváň linky z Košíc do Bratislavy (iba vlakov smerujúcich na hlavnú stanicu). Zmenené časy vlakov budú iba v úseku Bratislava hl. st. – Trenčín, v úseku z Trenčína do Košíc sú časy v grafikone bez zmeny.
„Vo vlakoch Ex 609, 611, 620, 622 bude poskytovaná služba mobil baru namiesto služieb reštauračného vozňa, čo je dôsledkom výlukových opatrení v súvislosti s obehom vozňov. Táto možnosť občerstvenia pod názvom ,bistro zóna' bude poskytovaná mobilným barom alebo vo vyhradenom kupé v multifunkčnom vozni č. 5,” uvádza ZSSK. Komfort cestujúcich sa nezníži iba takmer istým meškaním vlakov, na ktoré si budú musieť najbližší polrok zvyknúť, ale pocítia ho aj na slabšej dostupnosti občerstvenia.
Zmena bude aj pri priamych vlakoch idúcich z Užhorodu, tie pôjdu expresom Tatran (620). Odchod z Košíc bude o hodinu neskôr, presunul sa na 14:07 – doteraz využívali cestujúci skorší vlak Ex 618, ktorý odchádzal o 13:07. Expres 652 na trase z Vrútok bude pokračovať ako taktový, teda jeho pravidelné odchody sa nemenia, rovnako ako ostatných Ex vlakov na tejto linke. Prepravca tiež ruší tichú zónu vo vlakoch na celej dotknutej trase.
„Modernizácia tratí prinesie vyššiu priepustnosť trate, čo v budúcnosti umožní prevádzku väčšieho počtu vlakov a vyššiu spoľahlivosť spojení,” uviedlo ZSSK. Od nedele 1. februára 2026 prebehne aj modernizácia infraštruktúry v úseku Bratislava-Rača až po Leopoldov.
Práce sa nebudú robiť len priamo na danom úseku trate. Úpravy zasiahnu aj zabezpečovacie zariadenia v staniciach aj medzi nimi. Cieľom je rozdeliť trať na viac úsekov, aby po nej mohlo jazdiť viac vlakov naraz a plynulejšie, bez zdržaní.
Cestujúci musia počítať s meškaním na trase Bratislava – Púchov, ako aj s úpravami časov odchodov a príchodov vlakov. Podľa ŽSR však spoje nenaberú omeškanie viac než niekoľko minút. Uviedla to hovorkyňa ŽSR Petra Lániková.
Zároveň ZSSK upozornila, že súbežne železnice upravia aj trať v úseku Trnava – Cífer od 9. marca. „Ďalšia zmena grafikonu vlakovej dopravy nastane 9. marca 2026, a to z dôvodu komplexnej rekonštrukcie železničného zvršku v úseku Trnava – Cífer. Počas tejto výluky bude doprava vedená po jednej koľaji, čo si taktiež vyžiada mierne predĺženie jazdných časov najmä v západnej časti Slovenska,” uvedilo, že vlaky pôjdu po jednokoľaji ŽSR.