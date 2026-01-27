Pravda Správy Domáce Kýbel sa už z basy nedostane. Najvyšší súd sa v prípade mafiánskych vrážd vrátil ku skoršiemu rozsudku

Kýbel sa už z basy nedostane. Najvyšší súd sa v prípade mafiánskych vrážd vrátil ku skoršiemu rozsudku

V rámci opätovného súdneho procesu uložil dnes Najvyšší súd SR pôvodne na doživotie odsúdenému Róbertovi Lališovi, známemu aj ako Kýbel opätovne doživotie. Stotožnil sa tak s odvolaním prokurátora voči rozsudku Špecializovaného trestného súdu, ktorý v septembri minulého roku vymeral Lališovi trest 25 rokov väzenia. Zároveň odvolací súd zamietol odvolanie obžalovaného. Dnešné rozhodnutie NS SR je právoplatné. Kýbel, ktorý sa dnešného verejného zasadnutia nezúčastnil, tak z väzby prejde do výkonu trestu.

27.01.2026 11:45 , aktualizované: 11:55
Rusko, Černák, Lališ a Kaštan na súde v prípade údajnej prípravy vraždy Sylvie Volzovej
Video
V bratislavskom Ústave na výkon väzby a trestu odňatia slobody pokračuje za sprísnených bezpečnostných podmienok hlavné pojednávanie v prípade údajnej prípravy vraždy Sylvie Volzovej, z ktorého je obžalovaný exminister hospodárstva a bývalý riaditeľ televízie Markíza Pavol Rusko. V prípade sú obžalovaní aj odsúdení príslušníci podsvetia Mikuláš Černák, Miloš Kaštan a Róbert Lališ, ktorých do pojednávacej miestnosti priviedla ozbrojená eskorta.

Senát Špecializovaného trestného súdu v Pezinku v septembri 2025 uložil obžalovanému trest 25 rokov väzenia. Trest by si mal obžalovaný odpykať v zariadení s najprísnejším stupňom stráženia. Senát ŠTS vtedy Lališa, označovaného za šéfa skupiny sýkorovcov, uznal za vinného zo založenia zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, naplánovania šiestich vrážd a zo zosnovania útoku na taxikára. Naopak, v jednom skutku, týkajúcom sa podvodu, bol oslobodený. Zároveň súd Lališovi uložil aj trest prepadnutia majetku. Proti prvostupňovému rozsudku v septembri minulého roku podal odvolanie prokurátor Peter Kysel, ktorý požadoval pre Kýbla doživotný trest. ŠTS totiž v rozsudku argumentoval nemožnosťou uloženia doživotného trestu s poukazom na znalecký posudok, podľa ktorého je prognóza resocializácie obžalovaného priaznivá a resocializácia možná. Lališov obhajca Marek Para takisto podal odvolanie, keďže požadoval oslobodenie svojho klienta. Súd pritom prejednával prípad Kýbla už po druhýkrát. Najvyšší súd SR totiž na verejnom zasadnutí v marci 2024 vyhovel dovolaniu údajného šéfa sýkorovcov a zrušil mu pôvodne uložený doživotný trest odňatia slobody.

Dôvodom vyhovenia dovolaniu Lališa bol podľa dovolacieho senátu NS SR fakt, že skoršími rozhodnutiami súdov bol porušený zákon v neprospech odsúdeného. Lališa totiž uznal za vinného senát, ktorý schvaľoval dohody o vine a treste s členmi skupiny sýkorovcov Richardom Rakickým a Martinom Kováčom, pričom v rozsudkoch sa spomínal aj Lališ ako člen skupiny. Najvyšší súd jeho prípad vrátil späť na Špecializovaný trestný súd, ktorý mal vec opätovne prejednať v inom zložení senátu. Po opätovnom prečítaní obžaloby v rámci obnoveného procesu Lališ ešte koncom mája 2024 deklaroval svoju nevinu. Jeho obhajca Para vtedy vyhlásil, že obžalobu považujú za založenú na systematickom porušovaní prezumpcie neviny a nezákonných benefitoch.

Odvolací senát Najvyššieho súdu SR na verejnom zasadnutí ešte v júni 2018 potvrdil vinu aj tresty pre členov zločineckej skupiny „sýkorovci“, pričom šéf skupiny Róbert Lališ a člen skupiny Ivan Cupper, prezývaný Vincko, vtedy dostali právoplatne doživotné tresty. Ďalší člen skupiny Martin Bihári, prezývaný Rus, išiel do väzenia na 23 rokov. Súd potvrdil aj vinu Alojza Kromku, zvaného Lojzo Čistič. Súd mu však trest neuložil, keďže si už odpykáva doživotný trest. Jozefa Roháča, zvaného Čapica, ktorý si odpykáva trest v Maďarsku a nedal súhlas na konanie v neprítomnosti, súd vtedy vylúčil na samostatné konanie. V decembri 2018 mu následne potvrdili doživotný trest aj slovenské súdy.

Špecializovaný trestný súd ešte predtým uznal „sýkorky“ vinnými zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, z vrážd, zo všeobecného ohrozenia a iných trestných činov. Obžalovaní sa priamo alebo ako spolupáchatelia či účastníctvom podieľali na zavraždení bratov Eduarda a Róberta Diničovcov, Romana Deáka, Miloša Piliara, Alojza Házyho a Dalera Hlavačku. Podľa svedkov Kýbel sa šéfom zločineckej skupiny sýkorovcov stal po smrti pôvodného bossa Miroslava Sýkoru, ktorého zavraždili vo februári 1997. Skupina pôsobila v Bratislave a okolí, konkrétne v Senci a na Záhorí. Živili sa vydieraním, výpalníctvom, vraždami a inou kriminálnou činnosťou.

