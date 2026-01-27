Záchranky budú po škandále s tendrom fungovať po novom. Čo sa zmení? Šaško predstavil novú filozofiu

Záchrankový systém zastreší úplne nový zákon. Podľa Šaška si preštudovali rôzne funkčné modely v rámci Európy aj širšieho sveta. Ten, ktorý chce zaviesť na Slovensku, platí vo Francúzsku, Portugalsku, Belgicku či Španielsku. Minister hovorí, že ide o dlhodobé a udržateľné riešenie, ktoré má decentralizovať aj prípadný politický vplyv. „Čas záchrankových tendrov sa skončil,“ vyhlásil.
Šaško tvrdí, že predstavená filozofia nie je „písmo sväté“ a bude sa o nej ešte diskutovať. Už teraz má však podľa neho širokú podporu v rámci Asociácie nemocníc Slovenska (ANS), medzi župami a po zmene volajú aj samotní záchranári.Čítajte viac Štafeta po lekárňach. Nedostupných je deväť liekov pre cukrovkárov, niektorí cestujú až za hranice
Náčrt má aj základnú politickú dohodu – rokoval o ňom s premiérom Robertom Ficom (Smer) aj so šéfom koaličnej SNS Andrejom Dankom. Na tlačovej konferencii, na ktorej návrh predstavoval, mu prišiel vyjadriť podporu aj šéf zdravotníckeho výboru a poslanec Smeru Vladimír Baláž. Minister deklaroval, že zákon prejde aj medzirezortným pripomienkovým konaním. „Nedovolím, aby bol tento proces akýmkoľvek spôsobom skrátený,“ uviedol.
Ako to bude po novom
Základným pravidlom nového zámeru je podľa ministra to, že záchranky budú patriť k nemocniciam, v ktorých funguje urgentný príjem. Sľubuje si od toho stabilitu systému aj lepší manažment pacienta. Nemocnice si tak budú môcť vybrať z troch možností, kto bude pre ne záchranky poskytovať – či to budú robiť vo vlastnej réžii, zvolia si štátnu záchranku alebo tretiu osobu.
Inak povedané, po novom má byť poskytovateľom záchrannej zdravotnej služby zo zákona nemocnica s urgentným príjmom a univerzálny štátny systém ZZS. Ten bude tvorený Záchrannou zdravotnou službou Bratislava, Záchrannou službou Košice a Integrovaným záchranným systémom. Primárnou úlohou univerzálneho systému bude zabezpečiť prevádzkovanie ambulancií ZZS všade tam, kde to nemocnice nebudú vedieť robiť.
Kritériom pre tretiu osobu bude, že pôjde o poskytovateľa s praxou pri prevádzkovaní ambulancií minimálne štyri roky v priebehu posledných 12 rokov. Zamedziť sa tak má tomu, aby záchranky prevádzkoval niekto, „kto si včera kúpil sanitku“.
K nemocnici s urgentným príjmom budú podľa ministerstva prislúchať ambulancie ZZS v prirodzenej spádovej oblasti nemocnice. Ambulancie mimo prirodzeného spádu bude prevádzkovať štátny systém.
Spádovú oblasť pre záchranky budú definovať tri parametre – dojazdová vzdialenosť, dojazdové kilometre a počet výjazdov. Spravidla pôjde o približne šesť bodov na jeden spád. Aktuálne je na Slovensku 42 štandardných urgentov, z toho 27 je štátnych, sedem patrí pod VÚC, dva sú súkromné a zvyšok vlastnia Penta a Agel. Zodpovednosť za pacientov bude mať nemocnica od príchodu záchranky až po ošetrenie na urgentnom príjme.
Zadefinujú odev aj mzdu záchranára
Šaško už v minulosti hovoril, že nie je fanúšikom stopercentnej úlohy štátu.
V zákone zadefinujú proces, podmienky aj kontrolné mechanizmy výberu poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby. Zákon bude tiež definovať pozíciu záchranára, jednotné označenie vozidiel, materiálno-technické zabezpečenie vrátane medicínskeho a technického vybavenia, technickú spôsobilosť prístrojov a sanitiek ako aj jednotnú výbavu a mzdu.
Súčasný systém je nastavený tak, že výberové konanie na prevádzkovateľa záchrannej zdravotnej služby sa vyhlasuje každých šesť rokov. Ako však zaznelo, aktuálne nastavenie traumatizuje záchranárov, ktorí sa každých šesť rokov obávajú, či neprídu o prácu. Navyše, v posledných 20 rokoch sa menilo, kto môže výberové konanie vyhlasovať. V minulosti to bolo napríklad ministerstvo zdravotníctva, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a aktuálne je to Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby.Čítajte viac Sedem kľúčových zmien: Šaško prekopáva liekovú politiku, zmeny pocítia deti aj ťažko chorí
Záchrankový tender
Zmena má prísť po minuloročnom fiasku s výberovým konaním na prevádzkovateľov ambulancií záchrannej zdravotnej služby, ktoré vyhlásilo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby. Šaška to takmer stálo kreslo ministra. Opozícia aj časť koaličných kolegov súťaž vtedy kritizovali pre jej netransparentnosť. Tender napokon v auguste zrušili.
Do kauzy sa zapojil aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, podľa ktorého bol dvojmiliardový tender zrušený nezákonne. Najskôr sa v novembri vyjadril, že Šaškov rezort postupoval v rozpore so zákonom a podal protesty prokurátora. Začiatkom januára informoval, že šéf zdravotníctva jeho protestom v tejto veci nevyhovel.
„Pretože nedošlo k odstráneniu zásadného porušenia zákonnosti ministrom zdravotníctva, vo veci podám správne žaloby,“ napísal vtedy na sociálnej sieti. Tento týždeň v pondelok už oznámil, že pre záchrankový tender podal na Správny súd v Bratislave 32 žalôb.
Šaškov rezort po celý čas trvá na tom, že tender bol zrušený zákonne a zákonné sú aj vydané nadväzujúce rozhodnutia o zastavení konania. Svoj právny názor je ministerstvo pripravené obhájiť aj pred súdom.