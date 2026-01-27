Krátky, ktorý hlasoval s koalíciou, si po vyhadzove od Matoviča našiel novú stranu

Z klubu Slovensko – Za ľudí ho vylúčili po tom, čo na jeseň hlasoval za vládnu novelu Ústavy SR, hoci dopredu avizoval, že ju nepodporí. Do KDH Krátky zatiaľ nevstupuje. V klube bude pomáhať s tvorbou ekonomického a sociálneho programu. Poslanecký klub KDH bude mať po novom 12 členov.
„Som presvedčený, že aj vďaka spolupráci s poslancom Krátkym predstaví KDH najlepší ekonomický a sociálny program pre Slovensko,“ povedal Majerský. Krátky prichádza z prostredia manažmentu a podnikania. Svoj vstup do klubu KDH vníma ako prirodzený krok na svojej politickej ceste. „Vždy som sa hlásil ku kresťanskej politike a tej som ostal verný. Preto svoju ďalšiu politickú prácu prirodzene spájam s KDH. Práve v KDH vidím budúcnosť zdravej politiky, ktorá má reálne odpovede na dnešné ťažké časy,“ skonštatoval.
Aktuálne ešte nevstupuje do hnutia. „To má ešte čas, uvidíme, aká bude spolupráca,“ dodal k tomu, či vstúpi ku kresťanským demokratom. Krátky chce podľa svojich slov pomôcť vytvoriť ten „najlepší ekonomický a sociálny program“.Čítajte viac Krajčí sa kajal a oznámil odchod od Matoviča. Hnutie reagovalo vylúčením druhého vzbúrenca, vysvetlilo dôvody