Krátky, ktorý hlasoval s koalíciou, si po vyhadzove od Matoviča našiel novú stranu

Do poslaneckého klubu KDH vstupuje Rastislav Krátky. Na utorkovej tlačovej konferencii v Národnej rade to oznámil predseda hnutia Milan Majerský. Krátky doteraz pôsobil ako nezaradený poslanec.

27.01.2026 12:46 , aktualizované: 13:03
Poslanec Rastislav Krátky.
Z klubu Slovensko – Za ľudí ho vylúčili po tom, čo na jeseň hlasoval za vládnu novelu Ústavy SR, hoci dopredu avizoval, že ju nepodporí. Do KDH Krátky zatiaľ nevstupuje. V klube bude pomáhať s tvorbou ekonomického a sociálneho programu. Poslanecký klub KDH bude mať po novom 12 členov.

„Som presvedčený, že aj vďaka spolupráci s poslancom Krátkym predstaví KDH najlepší ekonomický a sociálny program pre Slovensko,“ povedal Majerský. Krátky prichádza z prostredia manažmentu a podnikania. Svoj vstup do klubu KDH vníma ako prirodzený krok na svojej politickej ceste. „Vždy som sa hlásil ku kresťanskej politike a tej som ostal verný. Preto svoju ďalšiu politickú prácu prirodzene spájam s KDH. Práve v KDH vidím budúcnosť zdravej politiky, ktorá má reálne odpovede na dnešné ťažké časy,“ skonštatoval.

Aktuálne ešte nevstupuje do hnutia. „To má ešte čas, uvidíme, aká bude spolupráca,“ dodal k tomu, či vstúpi ku kresťanským demokratom. Krátky chce podľa svojich slov pomôcť vytvoriť ten „najlepší ekonomický a sociálny program“.

