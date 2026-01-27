Prieskum AKO prekvapil pri Hlase a Republike. Damokrati posilňujú a umožnili by Šimečkovi vládnuť bez Matoviča

Do parlamentu by sa dostali aj Hnutie Slovensko (8 percent), SaS (7,5 percenta), hnutie Republika (7,2 percenta), KDH (7 percent), hranicu zvoliteľnosti by prekročili i Demokrati (6,3 percenta).
Prieskum AKO prekvapil najmä pri Hlase a Republike. Strane Matúša Šutaja Eštoka posledné mesiace klesajú preferencie až k prahu zvoliteľnosti a väčšina prieskumov Hlasu prisudzuje od šiestich do siedmich percent. Naopak Republika rastie a v sondážach sa pohybuje medzi 11 až 12 percentami.
Do Národnej rady by sa nedostali SNS (4,7 percenta), Maďarská aliancia (4,3 percenta), Právo na pravdu (2,6 percenta) ani Sme rodina (2,3 percenta). Pred bránami parlamentu by ostali tiež ĽSNS, Most-Híd 2023, KSS a Zdravý rozum (všetci 0,2 percenta).
Stranám súčasnej koalície naďalej preferencie mierne klesajú, čo sa odráža aj na počte mandátov, ktoré by obsadili v parlamente. Smer by získal 30 kresiel, Hlas 16, pričom Slovenská národná strana by sa do parlamentu už nedostala. Strany súčasnej koalície by tak už väčšinu zostaviť nevedeli, a to ani s pomocou hnutia Republika, ktorá by získala 13 mandátov.
V opozícii sa však situácia zmenila tým, že strana Demokrati posilnila a získala by 11 mandátov. Progresívci by ich získali 41, Sloboda a Solidarita 13 a kresťanskí demokrati 12. Dokopy by tak mali 77 zákonodarcov a krehkú parlamentnú väčšinu, a to aj bez pomoci Hnutia Slovensko, ktoré by získalo v parlamente 14 kresiel.
Prieskum sa realizoval od 13. do 20. januára na vzorke 1000 respondentov.Čítajte viac Januárový prieskum SANEP: PS pred Smerom. Matoviča opozícia nemôže obísť