SNS stiahla z rokovania schôdze návrh k trestom za extrémizmus

Okrem novely Trestného zákona SNS z rokovania stiahla aj úpravu zákona o štátnych symboloch SR, zmenu Zákonníka práce, novely zákona o obecnej polícii, zákona o sociálnom poistení a zákona o dani z príjmov.
Stiahnutie novely Trestného zákona už skôr avizoval predseda poslaneckého klubu Hlas Róbert Puci. Informoval, že do parlamentu príde potom spoločný koaličný návrh zmien v Trestnom zákone, ale až po dohode s Ministerstvom spravodlivosti SR.
Novelu predložila skupina poslancov za SNS do parlamentu v januári. Navrhla v nej okrem iného úpravu trestných sadzieb pri extrémistických trestných činoch. Pri viacerých z nich chcela znížiť horné hranice sadzieb. Odôvodnila to tým, že treba racionálnejšie a diferencovanejšie nastaviť trestné sadzby.