Pravda Správy Domáce SNS stiahla z rokovania schôdze návrh k trestom za extrémizmus

Koaličná strana SNS stiahla z rokovania schôdze Národnej rady (NR) SR viaceré návrhy z jej dielne. Týka sa to aj novely Trestného zákona, ktorá mala znížiť tresty za extrémistické trestné činy. Návrh národniarov na stiahnutie viacerých bodov schválil v utorok parlament.

27.01.2026 14:01
Kaliňák sa zastal Bombica
Video
Minister obrany Robert Kaliňák (Smer) sa zastal Daniela Bombica. Reagoval na informáciu o tom, že Bombic, známy aj ako Danny Kollár, ostáva vo väzbe. / Zdroj: Pravda

Okrem novely Trestného zákona SNS z rokovania stiahla aj úpravu zákona o štátnych symboloch SR, zmenu Zákonníka práce, novely zákona o obecnej polícii, zákona o sociálnom poistení a zákona o dani z príjmov.

Stiahnutie novely Trestného zákona už skôr avizoval predseda poslaneckého klubu Hlas Róbert Puci. Informoval, že do parlamentu príde potom spoločný koaličný návrh zmien v Trestnom zákone, ale až po dohode s Ministerstvom spravodlivosti SR.

Novelu predložila skupina poslancov za SNS do parlamentu v januári. Navrhla v nej okrem iného úpravu trestných sadzieb pri extrémistických trestných činoch. Pri viacerých z nich chcela znížiť horné hranice sadzieb. Odôvodnila to tým, že treba racionálnejšie a diferencovanejšie nastaviť trestné sadzby.

