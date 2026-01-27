SaS: Koalícii ide pri rokovacom poriadku iba o udržanie moci. Podľa Rašiho musí mať obštrukcia hranice

„V rýchlosti sa dozvedáme, pre aké všetky dôvody môže byť poslanec vykázaný zo sály, samozrejme, s ďalšími sankciami na plate a podobne. Dozvedáme sa, čo môže poslanec mať oblečené, či môže mať na sebe označenie niečoho iného, ako si predstavujú vládni poslanci, a to má byť dôvod rokovania v parlamente, ako keby Slovensko naozaj nemalo žiadne iné problémy,“ uviedla na utorkovej tlačovej konferencii Kolíková s tým, že o obsahu pozmeňujúceho návrhu k novele rokovacieho poriadku sa dozvedeli krátko pred začiatkom schôdze.
Návrh etického kódexu hovorí o tom, že „poslanec sa zdrží mediálnych a verejných prejavov, ktoré narúšajú osobnú dôstojnosť poslancov alebo iných osôb a neprimeraným spôsobom znevažujú ich prácu“. Poslanec Juraj Krúpa (SaS) si myslí, že v parlamente vzniká niečo ako cenzorský úrad, ktorý má monitorovať vyjadrenia všetkých poslancov, akým spôsobom sa vyjadrujú nielen v parlamente, ale aj do médií, na sociálnych sieťach, na demonštráciách, na verejnosti. „Pýtam sa, kto všetko to bude robiť? Tých päť poslancov alebo 12, koľko ich je vo výbore, tí budú všetci sledovať všetky médiá? A ako to budú robiť a ako to budú vyhodnocovať?“ pýta sa Krúpa.
Šéf SaS Branislav Gröhling upozorňuje, že zmeny rokovacieho poriadku dramaticky obmedzia parlamentnú diskusiu. „Pre SaS budú tri hodiny na jeden zákon – a to kompletne, na všetko. Budeme nútení v tom čase pomenovať všetky riziká, kauzy a dôsledky. Je to nepredstaviteľné a jasne to ukazuje, že vláda sa bojí diskusie. O to viac budeme musieť byť v uliciach a medzi ľuďmi,“ dodal.
Predseda SaS zároveň varuje, že ide len o prvú fázu systematického obmedzovania slobody. „Oni sami hovoria o kroku jeden a kroku dva. Podľa našich informácií sa už pripravuje aj etický kódex pre médiá – teda snaha určovať, kto sa môže pýtať, aké otázky sú dovolené a kto ich smie klásť,“ odkázal s tým, že ide o nebezpečný smer.
Raši: Zmena je potrebná, obštrukcia musí mať hranice
Predseda Národnej rady (NR) Richard Raši (Hlas-SD) SR hovorí o potrebe úpravy rokovacieho poriadku. Poukazuje pri tom na to, že treba riešiť súčasnú situáciu, keď dochádza k agresívnemu správaniu niektorých poslancov či blokovaniu chodu NR SR. Myslí si, že obštrukcia má mať hranice. Uviedol to Raši v rozprave v NR SR k novele rokovacieho poriadku z dielne koalície. Schválenie danej úpravy podľa neho zabezpečí, že parlament bude schopný prijímať zákony.
„Aj obštrukcia má mať svoje hranice. NR SR musí a bude fungovať,“ skonštatoval Raši. Kritizoval pritom dianie v parlamente v poslednom období. Upozornil aj na poslednú schôdzu NR SR v minulom roku. „Boli tu opakované snahy o zablokovanie chodu parlamentu, narúšanie fungovania parlamentu, narúšanie osobného priestoru rečníkov, nedôstojné agresívne správanie poslancov,“ okomentoval.
Koaličný návrh zmeny rokovacieho poriadku podľa neho tieto situácie rieši. Argumentoval, že tento bod bolo preto treba zaradiť na úvod schôdze. „Nie je to o tom, že nemáme iné problémy. SR má mnoho iných problémov, ktoré musí riešiť, aby život ľudí aj v tejto ťažkej dobe konsolidácie bol znesiteľný, aby sa SR mohla rozvíjať, ale preto som povedal, že je nevyhnutné zaradiť tieto body na začiatok rokovania, pretože zavádzame aj zmeny, aj sankcie, ktorých výsledkom bude to, že táto NR SR bude schopná prijímať zákony,“ povedal.
Upozornil na to, že návrh sa bude oproti pôvodnému ešte meniť. Avizoval predloženie pozmeňujúceho návrhu, za ktorým stojí koalícia. Priblížil viaceré finálne zmeny.