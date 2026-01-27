V procese s obžalovanými z úkladnej vraždy Róberta Niguta odzneli záverečné reči. Obžalovaný vinu popiera. Priznáva, že Niguta zabil, ale tvrdí, že nešlo o vraždu

Ešte pred záverečnými rečami navrhol prokurátor Bohdan Čeľovský prerušiť trestné konanie s tým, aby sa ŠTS obrátil na Ústavný súd (ÚS) SR v súvislosti s novelou Trestného poriadku z vlaňajšieho decembra, ktorá sprísňuje využívanie spolupracujúcich obvinených.
„Novela Trestného poriadku, mediálne označovaná ako „promafiánska“ novela, je v rozpore s ústavou a dohovorom. Urobila to aj sudkyňa ŠTS v Pezinku, ktorá prerušila konanie a obrátila sa na ÚS SR. V tomto prípade sú tiež kľúčoví svedkovia spolupracujúce osoby. Bez spolupracujúcich osôb sa nedá objasniť organizovaná sofistikovaná trestná činnosť, to je zrejmé na celom svete,“ konštatoval pre TASR Čeľovský. Pripomenul, že „pre absurdné dôsledky tejto novely sa zozbierala petícia, ktorú inicioval a kde 150 prokurátorov vyjadrilo znepokojenie ešte predtým, ako to podpísal prezident SR, že novela bude mať fatálne následky pre bezpečnosť Slovenska“.
Senát ŠTS mu nevyhovel a nariadil záverečné reči. Obhajoba oboch obžalovaných žiadala oslobodenie spod obžaloby. Podľa nej absentujú dôkazy, ktoré by ich bez akýchkoľvek pochybností usvedčovali zo spáchania skutkov uvedených v obžalobe.
ŠTS v tejto kauze už raz rozhodol. V decembri v roku 2023 Radovana Vargu aj Ladislava Alfoldiho oslobodil spod obžaloby. Voči oslobodzujúcemu verdiktu podal prokurátor odvolanie. Pre Vargu vtedy navrhoval nepodmienečný trest odňatia slobody vo výmere 25 rokov a pre Alfoldiho doživotie. Najvyšší súd (NS) SR rozsudok zrušil a prikázal vo veci znova konať.
„NS konštatoval, že právna úvaha ŠTS týkajúca sa nutnej obrany Ladislava A. bola nesprávna a nespĺňa to v žiadnom prípade náležitosti nutnej obrany,“ konštatoval Čeľovský. Z hľadiska právnej kvalifikácie daných skutkov nemal dôvod meniť svoje predošlé závery.
Oba vzájomne súvisiace skutky sa stali v roku 2013. Z vraždy Niguta boli pôvodne obvinené štyri osoby, medzi nimi aj František D. mladší a Juraj B., ktorí sa však rozhodli spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní.
Polícia po Nigutovi pátrala dlhých deväť rokov aj v spolupráci s Interpolom. Patril medzi vysokopostavených a údajne aj najnebezpečnejších členov východoslovenského zločineckého gangu Róberta Okoličányho. V neprítomnosti bol odsúdený na doživotie. Práve on neúspešne strieľal v lokalite Jahodná neďaleko Košíc na podnikateľa Mariána Kakalejčíka. Kostrové pozostatky Niguta vykopali v lete v roku 2022 pri obci Dolný Chotár v okrese Galanta. Identitu obete potvrdila analýza DNA.