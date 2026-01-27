Armáda oznámila smutnú správu. Zomrel rešpektovaný generál s ľudským prístupom

Ako uviedli OS SR na sociálnej sieti, s hlbokým zármutkom prijali správu o úmrtí jednej z výrazných profesionálnych vojenských osobností. „Počas mnohých rokov aktívnej služby brigádny generál Róbert Kecső preukazoval vysokú odbornosť, strategické myslenie a zodpovedný prístup k plneniu úloh doma aj v zahraničí,“ oznámili.
Ako ďalej uviedli, Kecső sa významnou mierou podieľal na rozvoji ozbrojených síl a budovaní ich profesionálnej úrovne a slúžil s hlbokým zmyslom pre povinnosť, lojalitu a česť vojaka.
„Bol rešpektovaným veliteľom a kolegom, ktorý si svojím vystupovaním a ľudským prístupom získal prirodzenú autoritu a úctu podriadených aj nadriadených,“ opísali.
„Brigádny generál Róbert Kecső bol rešpektovanou autoritou a jeho odchod je stratou pre celú vojenskú komunitu Slovenskej republiky. Jeho profesionálny odkaz a príklad služby vlasti zostanú trvalou súčasťou hodnôt Ozbrojených síl SR,“ dodala armáda.
Veliteľ mechanizovanej brigády
Ako sa uvádza v jeho životopise na webe Klubu generálov Slovenskej republiky, Kecső bol od roku 2022 veliteľom 2. mechanizovanej brigády Pozemných síl OS SR v Prešove. V rokoch 2021–2022 bol náčelníkom štábu Spoločného operačného veliteľstva v Banskej Bystrici a v 2014–2016 veliteľom Práporu výcviku v Martine.
V roku 2010 pôsobil ako zástupca veliteľa Vojenskej jednotky ISAF v Afganistane.