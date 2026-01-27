Štát plánuje zakázať sociálne siete a AI deťom do 16 rokov. Chce regulovať aj zisky maloletých influencerov

„Hlavným cieľom návrhu zákona je vytvoriť komplexný právny rámec ochrany maloletých v digitálnom priestore a definovať práva maloletých v digitálnom priestore vrátane digitálneho práva na zabudnutie,“ uviedlo ministerstvo. Ako načrtlo, návrh sa bude zaoberať aj vytvorením účinných procesných nástrojov ochrany práv maloletých a ustanovením sankcií za porušenie povinností. Do medzirezortného pripomienkového konania by mal byť predložený vo februári až marci tohto roka.
Lootboxy sú virtuálne balíčky alebo truhlice vo videohrách s náhodným obsahom, ktoré si hráči kupujú za reálne peniaze bez toho, aby vopred vedeli, čo získajú. Kvôli tomuto prvku náhody sú často prirovnávané k hazardným hrám, na ktorých si deti môžu vybudovať závislosť.
Ministerstvo v súvislosti s cieľom tvorby návrhu poukázalo na to, že digitálny priestor sa stal prirodzenou súčasťou života detí, a to už od veľmi nízkeho veku. „Deti sú v online prostredí vystavené rizikám, ako sú nevhodný alebo škodlivý obsah, kyberšikana, sexuálne zneužívanie a grooming, manipulácia prostredníctvom algoritmov, neprimerané profilovanie, zber osobných údajov, návykové dizajnové prvky či skryté komerčné praktiky,“ upozornilo.
Súčasná právna úprava pritom tieto riziká podľa rezortu adresuje len okrajovo alebo nepriamo, často bez jasného určenia zodpovednosti jednotlivých aktérov digitálneho ekosystému.
Grooming je manipulatívne správanie, pri ktorom dospelý útočník nadväzuje cez internet dôverný vzťah s dieťaťom, aby získal jeho náklonnosť. Cieľom tohto konania je postupné citové pripútanie obete, ktoré najčastejšie vedie k neskoršiemu sexuálnemu zneužívaniu alebo vydieraniu.
Ako skonštatovalo, absencia špecifickej právnej úpravy vedie k nejasnostiam v kompetenciách orgánov verejnej moci, k oslabenej vymáhateľnosti práv detí a k nedostatočnej prevencii. Zároveň vytvára právnu neistotu pre poskytovateľov digitálnych služieb, ktorí nemajú jasne stanovené povinnosti vo vzťahu k ochrane detských používateľov.
Osobitnú pozornosť si podľa ministerstva vyžaduje skutočnosť, že deti predstavujú zraniteľnú skupinu, ktorá si často neuvedomuje dlhodobé dôsledky svojho správania v digitálnom priestore a nie je schopná efektívne chrániť svoje práva sama. „Štát má v zmysle medzinárodných záväzkov, najmä Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa, pozitívnu povinnosť zabezpečiť osobitnú ochranu detí, a to aj v prostredí digitálnych technológií,“ dodalo MIRRI.
Digitálne právo na zabudnutie: Ide o právo jednotlivca žiadať od prevádzkovateľov (napr. Google alebo sociálne siete), aby z internetu natrvalo odstránili určité osobné údaje alebo odkazy na informácie, ktoré sú zastarané, nepravdivé alebo by mohli poškodiť povesť človeka v budúcnosti. U detí je to kľúčové, aby ich chyby z mladosti nesprevádzali celý život.