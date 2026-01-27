Poslanci reagujú na zmeny rokovacieho poriadku: Skrátený čas opozícia považuje za účelový, no s časťou zmien súhlasí

Prvá schôdza Národnej rady sa po decembrových incidentoch začala diskusiou o pravidlách fungovania parlamentu. Poslanci sa hneď v úvode vrátili k novele rokovacieho poriadku, ktorú koalícia predkladá ako reakciu na napäté dianie v pléne.
Predsedníctvo parlamentu a šéfovia poslaneckých klubov koaličných strán predstavili očakávanú novelu rokovacieho poriadku. Koalícia ju predkladá po minuloročnej decembrovej schôdzi, ktorá sa niesla v znamení viacerých incidentov a otvorila otázku kultúry rokovania aj dodržiavania základných pravidiel slušnosti v pléne. Po incidente sa ozývali hlasy poslancov z oboch táborov, volajúce po sprísnení pravidiel rokovacieho poriadku.
Národná rada včera odštartovala 46. schôdzu, na ktorej sa poslanci ako prvému zo 191 bodov venujú novele rokovacieho poriadku „To, čo sa udialo na konci decembrovej schôdze, nás primalo k tomu, že je našou povinnosťou predložiť novelu rokovacieho poriadku tak, aby parlament mohol prijímať zákony, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie štátu,“ zdôvodnil potrebu zmeny predseda parlamentu Richard Raši (Hlas).
Transparenty či mikiny po novom zakázané
Úprava rokovacieho poriadku má podľa predsedu priniesť viacero menších úprav. „Napríklad konsolidované znenie zákonov. To znamená, že keď sa bude robiť zmena v zákone, tak budete rovno vidieť, čoho sa tá zmena týka a ako bude ten zákon vyzerať,“ uviedol.
Ďalšou novinkou bude Etický kódex či zmeny, ktoré majú zabezpečiť poriadok na schôdzi. „V prípade narušenia priebehu schôdze predsedajúci vyzve poslanca na zachovanie poriadku. Ak s výzvou neuspeje, môže poslanca vykázať a toto vykázanie je spojené so stratou jedného mesačného platu vrátane paušálnych náhrad,“ pokračoval predseda parlamentu. Pokiaľ poslanec napriek tomu narúša poriadok, môžu ho vyviesť z rokovacej sály.
V prípade, že poslanec na danej schôdzi opakovane porušuje poriadok a znovu ho vyvedú, bude opakovane sankcionovaný vo výške mesačného platu spolu s paušálnymi náhradami. Raši navyše dodal, že v takomto prípade „sa poslanec nebude môcť zúčastňovať rokovania schôdze, okrem hlasovaní“.
Zakázané budú vizuálne pomôcky, ale poslanci môžu mať na svojich zariadeniach (napríklad na mobile či notebooku) nálepky alebo symboly, ktoré vyjadrujú ich osobné presvedčenie. Počas vystúpenia pri rečníckom pulte v pléne však musia zabezpečiť, aby neboli viditeľné.Čítajte viac Pekné obleky z nikoho čestného človeka nespravia. Opozícia kritizuje zmeny v rokovacom poriadku
Z rečníckeho pultíka sa okrem toho stáva diskrétna zóna. Tá má zabezpečiť, aby nebol rečník nijakým spôsobom atakovaný alebo blokovaný osobou stojacou pred ním. Diskrétna zóna bude zavedená aj v časti, kde sedia ministri. Poslanci tam budú môcť vstúpiť iba so súhlasom predsedajúceho alebo osoby, ku ktorej sa chcú priblížiť.
Novinkou je aj zavedenie pravidiel obliekania. „Za formálny odev sa považuje pánsky oblek s košeľou alebo slušné nohavice so sakom a s košeľou pre muža. Pre ženu dámsky kostým, nohavice alebo sukňa s vrchným dielom alebo šaty vhodné na formálne príležitosti a spoločenská (formálna) obuv,“ píše sa v Etickom kódexe.
Formálny odev v parlamente nezahŕňa športové oblečenie (vrátane tričiek a mikín) ani športovú obuv. Poslanci však môžu nosiť odznaky alebo stužky na vyjadrenie podpory národným či medzinárodným dňom.
„Aj ja si myslím, že poslanec by mal mať aspoň sako, ak nie rovno oblek,“ uviedol poslenc Marián Viskupič (SaS) s tým, že novela obsahuje aj niektoré rozumné úpravy. Opodstatnené sú podľa neho aj technické zmeny vychádzajúce z praxe.
Zmenené boli aj možnosti zásahu parlamentnej stráže. „Pokiaľ by sa v pléne nikto z predsedníctva nenachádzal a mohlo by dôjsť k ohrozeniu života, zdravia alebo ku škode na majetku, v takomto prípade môže parlamentná stráž vstúpiť aj bez pokynu,“ doplnil šéf zákonodarného zboru.
Pätnásť minút na poslanca
Na jedno čítanie zákona rokovací poriadok vyhradzuje 37 a pol hodiny pre všetky poslanecké kluby, ktoré si ich medzi sebou rozdelia. Na jedného poslanca tak v prepočte vychádza asi 15 minút. V súčasnosti má každý člen parlamentu k dispozícii 20 minút času v rozprave. Podľa Richarda Rašiho ide o štandardný rozsah, porovnateľný s inými zákonodarnými zbormi v zahraničí.
„Je to čas, ktorý je aj v porovnaní s ostatnými parlamentmi úplne štandardný. Je to urobené preto, aby sme vedeli, že daný bod vieme aj prerokovať a aj mu dať dostatočne dlhý čas,“ vyjadril sa Raši.
Viskupič v tejto súvislosti upozornil, že hoci sú krajiny, kde je na vystúpenia vyhradeného času ešte menej, treba brať do úvahy aj historický kontext fungovania Národnej rady. „Ja som presvedčený, že ten slovenský modus operandi, ako to tu fungovalo s možnosťou rozprávať 10 či 20 minút neobmedzene, bol v poriadku,“ dodal.Čítajte viac Dress code, diskrétna zóna, či strata platu. Parlament sa má riadiť novými pravidlami, opozícia hovorí o snahe umlčať ju
Skrátenie času na vystúpenia podporuje aj poslankyňa Hlasu Ľubica Laššáková. „Ja si myslím, že pokiaľ má človek konkrétnu vec, konkrétnu nápravu, konkrétnu pripomienku, tak mu na to predsa musí stačiť päť minút,“ uviedla.
Raši zároveň upozornil, že pri kľúčových témach, ako je štátny rozpočet či programové vyhlásenie vlády, sa vyhradený čas automaticky zdvojnásobí. Parlament si podľa neho môže rozpravu predĺžiť aj pri akomkoľvek inom bode. Národná rada pritom zvyčajne rokuje približne 31 hodín týždenne.
Snaha o umlčanie alebo o efektivitu?
Opozícia novelu kritizuje a samotnú úpravu rokovacieho poriadku považuje za účelovú či nedostatočnú. „Na prvej schôdzi riešime, kto koľko minút môže rozprávať, čo má kto oblečené, a celá krajina ide do ‚kytek‘,“ komentoval situáciu poslanec Michal Truban (PS). Podľa neho v úprave chýba množstvo ďalších vecí, ktoré opozícia navrhovala. „Keby to chceli znova poriadne robiť, tak by ich zapracovali,“ dodal.
Podľa Viskupiča ide o jeden zo zákonov, ktorým sa chce koalícia „vysporiadať s opozíciou“. Pripustil síce, že návrh obsahuje aj niektoré rozumné úpravy, zároveň však hovorí o „kope zmien“, ktoré sú podľa neho účelové a majú koalícii uľahčiť život a obmedziť slovo opozícii.
Viskupič zároveň upozornil, že prijaté pravidlá sa môžu v blízkej budúcnosti obrátiť aj proti samotným koaličným poslancom. „Za menej ako dva roky si to možno potom aktuálne aj koaliční poslanci budú môcť vyskúšať, čo vlastne prijali,“ dodal.
Promile zatiaľ bez limitov
Popri mnohých úpravách sa zavedenie povinných dychových skúšok pre poslancov zatiaľ na stôl nedostalo. Raši vysvetlil, že posudzovanie správania poslancov zostane na predsedajúcom schôdze. „Keď má predsedajúci dôvod, že niekto narúša schôdzu kvôli alkoholu, kvôli omamným a psychotropným látkam, tak ho jednoducho vykáže. Ten trest je spojený s celým platom a celými paušálnymi náhradami. To je 6-tisíc eur,“ odôvodnil absenciu úpravy o alkohole najvyšší predstaviteľ Národnej rady.
Rovnako to vidí aj podpredseda Tibor Gašpar (Smer). „Ukáže len aplikačná prax, či zmeny pomôžu, čo sme pozabudli alebo urobili chybne,“ uviedol. Upozornil však, že otázka správania poslancov sa netýka výlučne alkoholu a že v parlamente sa objavujú aj podozrenia na užívanie iných návykových látok.Čítajte viac SNS stiahla z rokovania schôdze návrh k trestom za extrémizmus
Napriek tomu však považuje navrhovanú úpravu rokovacieho poriadku za dostatočnú s tým, že v prípade, ak sa vplyv akejkoľvek látky prejaví narušením schôdze, predsedajúci má k dispozícii inštitút vykázania.
Iný pohľad ponúkla poslankyňa Laššáková, ktorá by sa zavedeniu testovania vôbec nebránila. „Slušný človek vie, že ráno nezačne alkoholom. Ak ráno začne alkoholom, je to jeho osobný problém a nemal by zaťažovať okolie,“ uviedla. Zároveň dodala, že rozhodnutie netestovať poslancov rešpektuje. „Ja by som proti tomu absolútne nebola,“ uzavrela poslankyňa.