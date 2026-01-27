Šubová vystúpila v Bruseli, upozornila na podvody pri eurofondoch. Europoslanec z ANO jej slová spochybnil a vyvolal diskusiu

Šubová, ktorá je v súčasnosti šéfkou neparlamentnej Pirátskej strany – Slovensko, pôsobila vo svojej funkcii v agentúre PPA v rokoch 2021 a 2022. „Našou úlohou bolo presne kontrolovať dotačné mechanizmy, audity, kontroly prerozdeľovania eurofondov a s kolegami sme zistili, že vôbec nešlo o zlyhanie jednotlivcov, ako tvrdia zlyhanie," uviedla bývalá úradníčka.
V agentúre podľa nej fungujú organizované skupiny pod kontrolou určitých zamestnancov, ktoré majú na svedomí netransparentné a protizákonné prerozdeľovanie dotácií.
V tejto súvislosti Šubová spomenula napríklad prideľovanie dotácií na podporu cestovného ruchu a agroturistiky. V jednom z prípadov, keď mal byť financovaný penzión, podľa nej peniaze nakoniec získala dcéra zamestnankyne agentúry na výstavbu svojho domu. „Tvárilo sa to ako penzión, ale nikdy to neslúžilo na turistické účely,“ uviedla bývalá úradníčka.Čítajte viac Takáč o luxusných haciendach z agrodotácií: Preverujeme to, ale penzióny vznikli a nech si každý myslí, čo chce
O mnohých prípadoch, keď za únijné peniaze na Slovensku zrejme vyrástli súkromné vily namiesto pôvodne plánovaných penziónov, informovala opozícia i médiá. Tie písali aj o prípadoch, že v niekoľkých týchto luxusných stavbách prakticky nebolo možné sa ubytovať alebo sa to záujemcom podarilo len s ťažkosťami.
O tieto prípady sa pri minuloročnej návšteve Slovenska zaujímala skupina poslancov Európskeho parlamentu na čele s českým europoslancom Tomášom Zdechovským (KDU-ČSL) z najsilnejšej frakcie Európskej ľudovej strany (EPP).
Zdechovský vtedy na základe tejto misie vyzval v liste eurokomisára pre poľnohospodárstvo Christophea Hansena, aby preveril fungovanie slovenskej Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA).
Na dnešné vypočutie do Európskeho parlamentu podľa jeho slov pozývali aj zástupcov slovenskej vlády, navrhli im od jesene niekoľko termínov, nikto ale nemal záujem sa zúčastniť. Od slovenských občanov vraj neustále dostávajú ďalšie podnety, prípadov údajných podvodov je podľa jeho slov už vyše 500.Čítajte viac Zdechovský predstaví záverečnú správu z misie na Slovensku: Okrem kontroly zlyháva v krajine aj niečo iné
Po misii europoslancov na Slovensku podľa Zdechovského „začalo trestné stíhanie mnohých ľudí na Slovensku, Európsky úrad pre boj proti podvodom OLAF zriadil špeciálny tím, ktorý sa venuje Slovensku a preveruje podozrivé zákazky a vďaka nám začala s revíziou celej situácie aj Európska komisia“.
„Dnes pred konaním som hovoril s poľským komisárom pre rozpočet Piotrom Serafinom, ktorý to má na starosť, a ten mi jednoznačne povedal, že vo veci pokračuje vyšetrovanie,“ vyhlásil Zdechovský.
Situácia, ktorej dnes Slovensko čelí, nepredstavuje podľa českého europoslanca ojedinelé pochybenia, ale hlbší systémový problém. „Krajina čerpá európske prostriedky, zatiaľ čo súčasne oslabuje inštitúcie, ktoré majú zaručiť ich transparentné a zákonné využívanie. Zrušenie elitného policajného útvaru NAKA, zrušenie Úradu špeciálneho prokurátora, nevyšetrená vražda Jána Kuciaka aj opakované škandály okolo prideľovania dotácií vysielajú alarmujúce signály,“ uviedol Zdechovský.
„Chceme, aby európske peniaze na Slovensku končili v transparentných projektoch, ktoré skutočne zvyšujú životnú úroveň ľudí v regiónoch. Kontrola nie je útok. Je podmienkou dôvery a fungovania európskej solidarity,“ dodal.
Súčasťou minuloročnej europarlamentnej misie bol aj český europoslanec Ondřej Knotek (ANO) z Patriotov pre Európu, ktorý už vtedy naopak ocenil kroky, ktoré Slovensko v súvislosti s celou situáciou prijalo. Dnes na verejnom vypočutí Knotek uviedol, že nie všetko bolo úplne objasnené, ale on bol s prístupom slovenských úradov spokojný, a spochybnil tak tvrdenia Zdechovského i Šubovej.
„Slovensko nedodržiava pravidlá čerpania európskych dotácií a nie je účinne schopné chrániť finančné záujmy Európskej únie,“ uviedla bývalá úradníčka počas vypočutia v europarlamente.
Do Bruselu Šubová vyrazila týždeň po policajnej razii vo svojom byte, ktorú považuje za účelové zastrašovanie. Po sedemhodinovej domovej prehliadke nebola z ničoho obvinená, polícia jej ale zabavila počítač a telefón. Šubovej sa zastala česká pirátska europoslankyňa Markéta Gregorová, podľa ktorej treba whistleblowery viac chrániť.Čítajte viac U šéfky Pirátov zasahovala polícia, Šubovú odviedli. Demokrati hovoria o pomste a Zdechovský je v šoku
„Domová prehliadka u Zuzany Šubovej je varovným signálom o tom, ako sa na Slovensku zaobchádza s ľuďmi, ktorí upozorňujú na možné podvody s európskymi peniazmi,“ uviedla česká europoslankyňa. „Človek, ktorý odhaľuje korupčné riziká, je predvolaný, prehľadaný a zbavený zariadenia len niekoľko dní pred svojím svedectvom v Európskom parlamente. Také načasovanie vyvoláva dojem, že nie je len náhoda, ale jasný pokus zastrašiť a zastaviť,“ dodala Gregorová.Čítajte viac Šubová opísala raziu vo svojom byte, hovorí o demonštrácii sily a o ponížení