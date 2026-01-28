Dom odborov padol, začal rásť 600 miliónový Istropolis. Trnavské mýto už o pár rokov nespoznáme

Kontroverzný zámer od začiatku narážal na odpor verejnosti, práve pre búranie známeho Istropolisu aj dôležitú polohu v rámci mesta. Nahradiť ho malo kongresové centrum, investor však prišiel s komplexnejším plánom. Hoci projekt s množstvom bývania, kanceláriami aj námestiami a parkom bol verejnosti známy už dlhší čas, až v lete minulý rok začali polročné prípravné práce.
„Úvodné práce sa začali v lete 2025 prípravou staveniska, postupne sme začali pracovať na prekládkach sietí, infraštruktúre ako vodovody, elektrina, plyn a neskôr sme sa pustili aj do dopravných komunikácií. Rozsah prác je mimoriadny, vyžiada si zosúladenie viacerých technologických postupov už od úvodných výkopov a zakladania stavby, až po samotnú realizáciu podlaží,” potvrdil Jakub Gossányi, riaditeľ developmentu Immocap.
Následne získal developer posledné potrebné povolenie – to stavebné, čím mohol odštartovať prvú etapu premeny pozemku pri Novej tržnici. „Práce pokračujú podľa plánovaného harmonogramu. Už minulý rok sme začali s budovaním infraštruktúry, teraz ideme do výstavby kancelárskych budov a bytového domu, kde máme dokončenie plánované koncom roka 2029,” priblížil riaditeľ.
Vizualizácie nového Istropolisu od developerskej firmy Immocap
Oficiálne začala výstavba v závere januára tohto roka troma budovami – Istropolis Atrium, Istropolis Tower a rezidenčným Blokom A. „Prvá fáza výstavby sa týka dvoch kancelárskych budov a jednej rezidenčnej budovy, čiže zásadnej časti celého projektu. Zaujímavosťou Istropolisu bude centrálny energetický manažment, ktorý sa týka aj budov v prvej fáze a sú s tým spojené napríklad aj hĺbkové vrty na najnižších podlažiach, vďaka ktorým budú obe budovy mimoriadne energeticky efektívne,” objasnil filozofiu spoločnosti Gossányi.
Podľa slov spoločnosti začali Atriom, teda administratívnou budovou v tesnom kontakte s Vajnorskou ulicou. Celkovo má mať 12 podlaží, z toho tri budú pod zemou. Slúžiť má nielen ako priestor pre kancelárie, ale pokryje aj obchody a to na ploche nad 2-tisíc metrov štvorcových. Súčasťou bude aj v lokalite potrebné parkovanie, v budove predpokladajú 352 miest.
Druhou stavbou komplexu má byť Istropolis Tower s 26 podlažiami, ku ktorým sa pridajú ešte tri v podzemí. So 116 metrami bude najvýraznejšou budovou areálu, v Istropolise ani v blízkom okolí nebude mať výškovú konkurenciu. Tiež sa počíta, že ju vyplnia prevažne pracoviská na prenájom, no aj priestory pre služby a obchody. Parkovanie zabezpečí plochu pre 434 vozidiel.
„Môžeme potvrdiť, že o pracovné priestory v Istropolise registrujeme mimoriadny záujem zo strany veľkých, medzinárodných spoločností, pre ktoré je Trnavské mýto ideálnou adresou pre novú centrálu. Potvrdila to spoločnosť Dell, ktorá sa ku nám sťahuje a ďalšie známe mená, ktoré zverejníme už čoskoro. Obe budovy prvej fázy sú už z veľkej časti prenajaté,” dodal riaditeľ.
Zatiaľ jedna bytovka
Jediná budova s bývaním v rámci prvej fázy bude Blok A. Podľa plánu sa nachádza práve medzi dvoma kancelárskymi vežami. Na 15-tich podlažiach vznikne 112 bytov, z toho časť ako apartmány. Stavba predpokladá ďalšie tri poschodia pod zemou – na ktorých bude aj parkovisko pre obyvateľov a návštevy so 172 boxami.
Usporiadanie budovy počíta s prízemím, ktoré bude v priamom kontakte s ulicou. V ňom vznikne miesto pre obchody, kaviarne či reštaurácie a podobné prevádzky. Podľa Gossányiho počítajú aj s už teraz populárnym stánkom s kebabom. Počas výstavby sa dočasne presunie do podchodu na Trnavskom mýte. Istropolis prinesie aj predajňu obchodnej siete Lidl či gastronomickú prevádzku McDonalds.
„Súčasťou prvej fázy výstavby bude tiež očakávaná kultúrno-spoločenská hala, ktorej dokončenie je naplánované na rok 2030,” priblížil riaditeľ. Sála, ktoré odkazuje na pôvodné využitie Domu odborov, zvládne 3-tisíc návštevníkov na státie a 1 800 na sedenie. Rozsiahla miestnosť má byť určená nielen na koncerty a podujatia, ale aj pre kongresy.
„Ako mimoriadnu pridanú hodnotu vnímame kultúrno-spoločenskú halu, ktorej súčasťou bude aj veľké námestie. Vznikne tak nový, veľkorysý priestor pre rôzne mestské podujatia, trhy či koncerty aj v exteriéri. Mestská časť Bratislava Nové mesto si práve takýto priestor zaslúži,” skonštatoval zástupca Immocapu.
Architekti KCAP (Holandsko) a Cityförster (Nemecko) umiestnili najvyššiu budovu smerom ku Kukučínovej a Škultétyho ulici, teda od hlavného ťahu, aby netienila priľahlým domom a aby ulica aj verejné priestory zostali na pohľad otvorené. Kancelárie nemajú slúžiť len firmám, ale aj kultúre, napríklad ako zázemie pre festivaly – keďže budú blízko spoločenskej sály.
Zároveň chce developer zachovať pamäť pôvodného Domu odborov v architektúre toho nového – inšpirovali ho jeho tvary, detaily aj materiály. Kongresová hala má preto rebrovaný strop. Immocap preto zreštauroval viaceré umelecké diela, zachovaná sa vráti fontána od Pavla Mikšíka, osvetlenie či vlajkosláva a do vnútra umiestnia vitráže od Milana Dobeša, reliéf od Juraja Martha aj dielo Zverokruh od Imricha Vaneka.
Bývalý areál Domu odborov je pripravený na začatie výstavby toto leto
Istropolis zmení aj dopravu
„Už prvá fáza po dokončení zásadne zlepší kvalitu života na Trnavskom mýte a v okolí. Prístupné budú aj dokončené verejné priestory, rovnako v prvej fáze vybudujeme aj časť súvisiacej dopravnej infraštruktúry ako sú chodníky či cyklotrasy,” uviedol detaily Gossányi.
Immocap už pri predstavení projektu zdôrazňoval, že chce zlepšiť premávku vyťaženej tepny okolo Trnavského mýta. Prvým krokom bolo pripravenie prístupu na stavenisko z nárožia ulíc Škultétyho a Vajnorskej. Podľa plánu tiež pôjde o vybudovanie asi kilometra cyklocesty a rozšíri sa aj Škultétyho ulica, najmä vyvýšeným prejazdom pre autá. Vytvorí sa tým bezpečnejší prechod pre ľudí s dojmom pešej zóny, keďže motoristi budú musieť spomaliť.
„Na projekte riešenia dopravy pracujeme niekoľko rokov v spolupráci s mnohými zúčastnenými stranami vrátane magistrátu a mestskej časti. Najzásadnejšia je úprava Škultétyho ulice, ktorá zostane prejazdná aj s kapacitou pre parkovanie rezidentov, no znížime tu maximálnu povolenú rýchlosť,” doplnil podobu ulice riaditeľ.
Architekti tiež naplánovali umiestnenie parkovísk do podzemia, čím sa odľahčili ulice od parkujúcich áut a vznikla plocha pre pohyb ľudí. Šoféri sa dostanú priamo do garáží, bez krúženia a blokovania dopravy hľadaním miesta.
„Takisto pribudne možnosť odbočenia zo Šancovej ulice na Kukučínovú, čo mierne odbremení križovatku na Trnavskom mýte aj Škultétyho ulicu. Cieľom je, aby motoristi smerujúci do Istropolisu mali možnosť zaparkovať priamo bez zbytočného prechádzania križovatkou a zvyšovania dopravnej intenzity. Tým, že Istropolis je koncipovaný ako zóna bez áut, posilníme aj kapacitu autobusovej zastávky na Šancovej ulici,” uzavrel Gossányi.
Priestor pre celé mesto?
Celý Istropolis je podľa riaditeľa navrhnutý ako verejný priestor, ktorý je otvorený pre všetkých, nielen pre obyvateľov. „Už prvý urbanistický návrh počítal s tým, že vznikne ako miesto stretnutí a prirodzene bude lákať návštevníkov nielen z dopravných prostriedkov, ale aj zo susedných uličiek. V línii s týmto princípom sme navrhli aj pohyb pre peších zo strany od Vajnorskej, Škultétyho aj Kukučínovej ulice,” dodal Gossányi s tým, že ľudia budú chodiť nielen do podnikov, za prácou a kultúrou, ale aj za stretnutiami v parkoch či na námestiach.
Celkovo však bude Istropolis oveľa väčším projektom, ako už naznačil Gossányi, jednotlivé etapy sa budú prelínať. Ďalšia fáza výstavby sa môže začať súbežne s prvou. „Development každého zásadného projektu je priamo závislý na komplikovaných povoľovacích procesoch, no darí sa nám so situáciou vysporiadať a budovy dokončujeme v rámci dohodnutých lehôt,” potvrdil Gossányi realitu toho, že na ďalšie etapy ešte nemajú stavebné povolenia, no budú na nich pracovať v rámci možností.
Výstavba kancelárií trvá kratšie v porovnaní s bytmi, každá budova má iné technické špecifiká a preto sa na nich bude pracovať priebežne. Do roku 2031 však má Immocap v pláne priniesť deväť budov – päť s bytmi, tri kancelárske a jednu spoločenskú. Okrem toho aj dve námestia, park vo vnútrobloku a celkovo vysadiť takmer 150 stromov. Spolu s prvou fázou prinesie zámer 600 bytov a kancelárie pre asi 5-tisíc pracovníkov, rovnako ako 2-tisíc miest pre parkovanie.
Projekt za 600 miliónov eur si vyžiadal financovanie z viacerých zdrojov. Úver na stavbu obytného Bloku A poskytla Tatra banka, finančným partnerom je aj Sandberg Capital a zapojiť sa mohla tiež verejnosť – cez dlhopisy Slovenskej sporiteľne.