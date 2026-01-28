Od vygrciavania sa po módnu políciu. Gašpar a Dubéci sa stretli v ostrej výmene názorov o rokovacom poriadku

O postojoch koalície a opozície k chystaným zmenám v rokovacom poriadku Národnej rady hovorili v relácii ta3 téma dňa podpredsedovia parlamentu Tibor Gašpar (Smer) a Martin Dubéci (PS). Gašpar zdôraznil, že rokovania o zmenách, ktoré zahŕňajú formálne pravidlá, čas rozpravy, úpravy rečníckych časov, ako aj oblečenie a správanie poslancov, trvali rok.
Opozíciu kritizoval za to, že tieto úpravy označuje za obmedzovanie rozpravy a „robí si srandu z toho, že majú chodiť v oblekoch a vo formálnom odeve“. Gašpar pripomenul aj schôdzu z 11. decembra, na ktorej došlo k slovným aj fyzickým stretom.
Dubéci uviedol, že k incidentom v pléne došlo, keď koalícia a Gašpar predložili pozmeňujúce návrhy k trestnému zákonu, ktoré v priebehu menej než 12 hodín menili legislatívu spôsobom, vyvolávajúcim podozrenie, že zmeny slúžili koalícii.
„Po tom, čo vidíme bezprecedentné zdražovanie, konsolidáciu, zvyšovanie cien potravín, ktoré ste sľúbili, že znížite, komplikovanú geopolitickú situáciu, najväčší problém, ktorým sa v novom roku musí Národná rada zaoberať, je proste módna polícia a všetky tie veci, ktoré tu riešime," reagoval Dubéci.
„Je také porekadlo, že keď súper robí chyby, tak ho tie chyby nechajte robiť. Tak nech sa páči, pán kolega podpredseda,“ dodal v relácii Dubéci. Podpredseda PS tiež poznamenal, že ak by neprichádzali takéto „brutálne problematické trestné zákony, keby nedochádzalo k rúcaniu právneho štátu, tak by nikdy nedochádzalo ani k takým výbuchom, ako sme videli v Národnej rade.“
Dubéci spresnil, že obštrukcie sa v parlamente objavovali predovšetkým pri trestnom zákone, skrátenom legislatívnom konaní alebo zrušení úradu na ochranu oznamovateľov.
„Vy neviete nájsť samozrejme relevantný dôvod ani vysvetlenie toho, čo sa všetko už v parlamente predviedlo a prečo sa teda vlastne rokovák mení. Tak si tu vymýšľate a hľadáte nejaký pseudodôvod, ktorý dávate do mojej osoby,“ reagoval Gašpar.
Dodal, že Dubéci už zabudol na útoky opozičných poslancov a Igora Matoviča. „Ja som pomenoval veľmi presne, ktoré výroky považujem za urážlivé, lebo nemyslím si, že poslanci sa chodia vygrciavať k rečníckemu pultu. Dnes v rozprave poslanec (Branislav) Vančo dvakrát tento pojem použil, keď hodnotil moje vystúpenie,“ povedal Gašpar. Dodal, že výroky bude konzultovať s mandátovo-imunitným výborom a uvidí, či je pojem „vygrciavať“ ešte prípustný.
„My tu teraz sedíme a bavíme sa o tom, či je bakané povedať vygrciavať sa, a či je rolák OK a košeľa už nie. Ale tým, že nám tú vážne právne inštitúcie hovoria, že im rozkladáme fungovanie právneho štátu, to nám neprekáža,“ oponoval Dubéci.
Poriadok aj mimo pléna
Gašpar ďalej upozornil, že rokovací poriadok sa týka poslancov aj mimo parlamentu. „Myslíme si, že aj tam patrí do poslaneckej výbavy to, aby sa nerobila hanba tomuto inštitútu.“ Dodal, že verejný priestor, v ktorom pôsobia, ich robí vzorom. „Sme vzormi. Pôsobíme vo verejnom priestore a mali by sme sa podľa toho vedieť aj správať.“
Dubéci kritizoval, že Gašpar, ktorý často odsudzuje výroky Igora Matoviča a opozície, neodsudzuje výroky predsedu vlády: „Človek, ktorý, mimochodom, má zásadne väčší vplyv na verejný život, ako radový poslanec,“ pripomenul Dubéci Gašparovi. Súčasne priblížil jeho známe výroky o prostitútkach či krysách a dodal, že by očakával, že sa podpredseda Gašpar bude rovnako vážne vyjadrovať aj k nim.
Gašpar tiež uviedol, že podal podnet na mandátovo-imunitný výbor proti Igorovi Matovičovi za vyjadrenie sú „teliatka“. „Že sme citliví na také vyjadrenia, porovnania so zvieratkami, že prečo. No tak som sa opýtal. Dobre, tak keď ja poviem, že vy ste svine, tak ako budete reagovať?“ vysvetlil.
Dodal, že upravili definície slušného správania, aby zahŕňali aj urážlivé a vulgárne prejavy, ktoré narúšajú vystúpenia iných poslancov. „Je to relatívne dosť vyprecizované. Už teraz bude na nás, aby sme posudzovali, čo je vulgárne, čo je urážlivé. Opäť sa nemusíme zhodnúť, no v takom okamihu bude určite priestor na to, aby mandátovo-imunitný výbor povedal, kto má pri tomto výklade pravdu alebo nepravdu. Mňa vychovali možno prísnejšie, a preto ja ten jazyk nemám taký," uzavrel Gašpar.