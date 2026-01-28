Poslanci začali deň, pokračujú v debate o úprave rokovacieho poriadku

Za návrhom stoja koaliční poslanci. Novela rokovacieho poriadku má priniesť viaceré zmeny. Ide napríklad o stanovenie maximálnej dĺžky na rozpravu o bode programu na 37,5 hodiny či upravenie dĺžky rečníckeho času. Rieši tiež správanie poslancov. Špecifikuje nežiaduce správanie, sprísňuje sankcie a zakazuje vyhotovovať a používať transparenty či plagáty v sále.
Súčasťou zmien je aj návrh etického kódexu poslanca. Ten okrem iného nariaďuje poslancovi zdržať sa „mediálnych a verejných prejavov, ktoré narúšajú osobnú dôstojnosť poslancov alebo iných osôb a neprimeraným spôsobom znevažujú ich prácu“.