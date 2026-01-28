Pravda Správy Domáce Poslanci začali deň, pokračujú v debate o úprave rokovacieho poriadku

Poslanci začali deň, pokračujú v debate o úprave rokovacieho poriadku

Poslanci Národnej rady (NR) SR začali druhý rokovací deň 46. schôdze. Pokračujú v debate o úprave rokovacieho poriadku parlamentu a etickom kódexe poslanca. Do rozpravy je prihlásených ešte viac ako 20 rečníkov.

28.01.2026 09:24
debata (2)
Dubéci (PS) a Gašpar (Smer) v ta3 o rokovacom poriadku parlamentu
Video
Podpredsedovia Národnej rady SR Martin Dubéci (Progresívne Slovensko) a Tibor Gašpar (Smer) v ta3 o rokovacom poriadku, ktorý chce koalícia zmenIť už na začiatku januárovej schôdze. / Zdroj: ta3

Za návrhom stoja koaliční poslanci. Novela rokovacieho poriadku má priniesť viaceré zmeny. Ide napríklad o stanovenie maximálnej dĺžky na rozpravu o bode programu na 37,5 hodiny či upravenie dĺžky rečníckeho času. Rieši tiež správanie poslancov. Špecifikuje nežiaduce správanie, sprísňuje sankcie a zakazuje vyhotovovať a používať transparenty či plagáty v sále.

Súčasťou zmien je aj návrh etického kódexu poslanca. Ten okrem iného nariaďuje poslancovi zdržať sa „mediálnych a verejných prejavov, ktoré narúšajú osobnú dôstojnosť poslancov alebo iných osôb a neprimeraným spôsobom znevažujú ich prácu“.

Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #NR SR #novela rokovacieho poriadku
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"