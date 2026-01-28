Znížiť tresty za prejavy extrémizmu je cesta do pekla, odkázal koalícii Pellegrini

Podľa jeho slov začali niektoré verejne činné osoby v túžbe politicky zaujať tolerovať spochybňovanie holokaustu či zverstiev druhej svetovej vojny. „Neviem, ako by tu dnes stáli tí poslanci, ktorí navrhli znížiť tresty za prejavy extrémizmu, alebo niektoré trestné činy tohto typu dokonca vymazať z Trestného zákona. To je cesta, ktorá nás môže doviesť do pekla,“ upozornil Pellegrini.
Konštatoval, že na domácej i svetovej politickej scéne sme svedkami čoraz hrubšieho jazyka, ktorý však podobne hrubol aj v časoch pred začiatkom holokaustu. História sa však podľa neho nesmie nezopakovať, aby ďalšie generácie nemuseli sedieť na podobných spomienkach na obete hromadného vraždenia. „Je len na nás, či to zvládneme, ale pevne verím, že medzi ľuďmi na Slovensku je mnoho takých, ktorí tento odkaz ponesú,“ povedal prezident. Hlava štátu požiadala verejne činné osoby, aby vo svojich vystúpeniach rešpektovali utrpenie obetí holokaustu. „Aby sme spoločnosť viedli správnym smerom, a nie otvárali dvere extrémizmu, nacizmu a neonacizmu,“ zdôraznil Pellegrini.Čítajte viac SNS stiahla z rokovania schôdze návrh k trestom za extrémizmus
Prezident je presvedčený, že mladým ľuďom treba hovoriť pravdu o tom, čo sa pred viac ako osemdesiatimi rokmi udialo. Musia podľa neho pochopiť, že milióny ľudí prišli o svoje životy len pre inú farbu pleti, vierovyznanie, rasu či orientáciu. „Máme to šťastie, že aj tu s nami v Seredi bola dvadsiatka preživších svedkov tej hrôzy a strašných udalostí, ktorí ešte vedia ten odkaz priamo a veľmi autenticky podať,“ dodal.Čítajte viac Bombic pred súdom odmietol vinu. Štromajer: Jeho príspevky mi zmenili život
Prezident vo svojom prejave zrejme narážal aj na novelu Trestného zákona, ktorá mala znížiť tresty za extrémistické trestné činy. Koaličná SNS tento návrh v utorok stiahla z rokovania schôdze Národnej rady.
Okrem novely Trestného zákona SNS z rokovania stiahla aj úpravu zákona o štátnych symboloch SR, zmenu Zákonníka práce, novely zákona o obecnej polícii, zákona o sociálnom poistení a zákona o dani z príjmov.
Stiahnutie novely Trestného zákona už skôr avizoval predseda poslaneckého klubu Hlas-SD Róbert Puci. Informoval, že do parlamentu príde potom spoločný koaličný návrh zmien v Trestnom zákone, ale až po dohode s Ministerstvom spravodlivosti SR.
Novelu predložila skupina poslancov za SNS do parlamentu v januári. Navrhla v nej okrem iného úpravu trestných sadzieb pri extrémistických trestných činoch. Pri viacerých z nich chcela znížiť horné hranice sadzieb. Odôvodnila to tým, že treba racionálnejšie a diferencovanejšie nastaviť trestné sadzby.Čítajte viac Dovládne koalícia do konca? Ministri si posielajú odkazy a hádajú sa. Politológ: Danko si asi vytiahol najkratšiu zápalku