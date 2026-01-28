Pravda Správy Domáce Fico tvrdo proti Politicu: Nikto nič nepočul, ale oni už „vedia“, čo som povedal o Trumpovi

Fico tvrdo proti Politicu: Nikto nič nepočul, ale oni už „vedia“, čo som povedal o Trumpovi

Slovenský premiér Robert Fico v stredu odmietol tvrdenia magazínu Politico, že na okraj minulotýždňového zasadnutia Európskej rady v Bruseli niektorým lídrom štátov EÚ hovoril o svojich obavách o „psychologický stav“ amerického prezidenta Donalda Trumpa, s ktorým sa predtým stretol v jeho floridskom sídle Mar-a-Lago. Politico sa pri svojich tvrdeniach odvolalo na piatich nemenovaných európskych diplomatov. Fico však označil informácie magazínu za klamstvá, píše TASR.

28.01.2026 10:04 , aktualizované: 10:40
debata (48)
Pravda vo svete: Trump neprišiel ničiť Európu, ale pomenovať realitu, hovorí bezpečnostný expert Jakub Landovský
Video
Donald Trump bol na Svetovom ekonomickom fóre v Davose všade – dokonca aj tam, kde nebol fyzicky. Podľa bezpečnostného experta z Karlovej Univerzity a bývalého českého veľvyslanca pri NATO Jakuba Landovského vyslal Európe jasný odkaz: bezpečnosť nie je samozrejmosť a bez schopnosti konať ostanú veľké slová prázdne. V rozhovore v relácii Pravda vo svete hovorí o Grónsku, Ukrajine, NATO aj o tom, prečo sa svet vracia k surovej geopolitike.
Robert Fico a Donald Trump na snímke zo 17....
+12Slovenská delegácia vedená Robertom Ficom sa...

Slovenský premiér podľa dvoch diplomatov použil slovo „nebezpečný“, keď opisoval, aký dojem naňho urobil šéf Bieleho domu pri ich stretnutí 18. januára v meste Palm Beach na Floride. Predseda slovenskej vlády tam s Trumpom podľa svojich slov diskutoval o vojne na Ukrajine, Európskej únii či bilaterálnych vzťahoch.

Mimoriadny samit EÚ v Bruseli, ktorý sa uskutočnil 22. januára, zvolal predseda Európskej rady António Costa práve pre Trumpove hrozby súvisiace s Grónskom. Fico svoje dojmy z Trumpa údajne vyslovil pri neformálnej diskusii s niektorými lídrami a vedúcimi predstaviteľmi Únie, nie počas oficiálnych rokovaní za okrúhlym stolom, uviedli nemenovaní diplomati.

Premiér tvrdenia magazínu podľa vyhlásenia Úradu vlády SR dôrazne odmieta. „Nikto nič nepočul, nikto nič nevidel, nie sú žiadni svedkovia, nič však nebránilo portálu Politico prísť s klamstvami,“ uviedol Fico v stanovisku.

Štyria z pätice zdrojov, na ktoré sa Politico odvoláva, vraj pochádzajú zo štyroch rôznych vlád EÚ, jeden z nich je vysokopostavený predstaviteľ EÚ. Všetci z nich podotkli, že nepoznajú podrobnosti toho, čo konkrétne Trump povedal Ficovi. Ten sa však podľa jedného z diplomatov zdal byť „traumatizovaný“ stretnutím s Trumpom, ktorý bol vraj „mimo“. Toto slovo Fico použil podľa diplomata, ktorému to údajne povedal jeden z účastníkov rozhovoru.

VLÁDA: Návšteva v Spojených štátoch amerických Čítajte viac Je v šoku, akoby prišiel o rozum. Mám obavy o Trumpov psychický stav, povedal vraj Fico lídrom v Bruseli

„Na neformálnom samite v Bruseli som nevystúpil, podobne ako ďalší premiéri. Napríklad ani jeden z V4. Otvorene som tento samit, jeho prípravu a zvolanie kritizoval. Na samite som ani neformálne so žiadnym premiérom alebo prezidentom nehovoril o mojej návšteve v USA,“ doplnil Fico vo vyhlásení ÚV SR s tým, „ak potrebujem povedať kritický názor, nepotrebujem na to hlásne trúby“.

Magazín v článku ešte pred stredajším vyjadrením Fica uviedol, že sa niekoľkokrát pokúšal od hovorcov predsedu vlády SR získať reakciu na tvrdenia zdrojov, ale neúspešne. Naopak, vyjadrila sa zástupkyňa hovorkyne Bieleho domu Anna Kellyová. „Ide o absolútne falošné správy od anonymných európskych diplomatov, ktorí sa snažia byť dôležití. Stretnutie v Mar-a-Lago bolo pozitívne a produktívne,“ uviedla.

Politico v článku cituje aj vysokopostaveného predstaviteľa Trumpovej administratívy, ktorý bol prítomný na stretnutí Fica s Trumpom. Predstaviteľ, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, uviedol, že si nespomína na žiadne nepríjemné momenty ani nevhodné výmeny názorov. Podľa neho bolo stretnutie, o ktoré požiadal Fico, príjemné, normálne a obsahovalo aj niekoľko neformálnych debát, ktoré zachytil fotograf Bieleho domu.

Samotný Fico podľa svojich skorších vyjadrení označil prijatie v Trumpovom floridskom sídle za prejav úcty a dôvery, schôdzka podľa neho prebehla v neformálnom duchu.

O zdraví 79-ročného amerického prezidenta sa však aj bez údajných obáv slovenského premiéra začalo čoraz viac diskutovať na všetkých úrovniach, povedal podľa Politica istý predstaviteľ EÚ. Trump opakovane a dôrazne poprel, že trpí nejakým ochorením ovplyvňujúcim jeho kognitívne schopnosti. Tento týždeň pre časopis New York Magazine napríklad vyhlásil, že netrpí ani Alzheimerovou chorobou.

Facebook X.com 48 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Robert Fico #Donald Trump
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"