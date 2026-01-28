Pravda Správy Domáce V Čachticiach nadránom vybuchol bankomat, polícii môžu pomôcť svedkovia

V Čachticiach nadránom vybuchol bankomat, polícii môžu pomôcť svedkovia

Trenčianski kriminalisti vyšetrujú poškodenie bankomatu jednej z bánk v obci Čachtice v okrese Nové Mesto nad Váhom. K poškodeniu malo dôjsť v stredu v skorých ranných hodinách. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

28.01.2026 11:04
Po výbuchu bankomatu vyslala polícia na miesto policajné hliadky, ktoré miesto zabezpečili. Privolali aj expertov z Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru, ktorí momentálne vykonávajú obhliadku a zaisťujú stopy.

„Aktuálne vykonávame všetky nevyhnutné prvotné úkony. Po páchateľoch intenzívne pátrame. V súčasnosti preverujeme všetky dostupné informácie, ktoré by mohli prispieť k objasneniu prípadu. Ďalšie informácie poskytneme, akonáhle to procesná situácia umožní,“ doplnila hovorkyňa.

Polícia v súvislosti s udalosťou žiada prípadných svedkov udalosti, aby kontaktovali políciu na telefónnom čísle 158, prípadne formou súkromnej správy na sociálnej sieti Polícia SR – Trenčiansky kraj.

Ako TASR informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne Marián Petrík, na Ulici osloboditeľov zasahovali pri požiari bankomatu štyria profesionálni hasiči z Nového Mesta nad Váhom a šesť dobrovoľných hasičov z Čachtíc.

Hasiči nasadili na likvidáciu požiaru jeden práškový hasiaci prístroj. Následne miesto udalosti skontrolovali termovíznou kamerou a priestory obchodu odvetrali pretlakovou ventiláciou a aj prirodzeným spôsobom. Pri udalosti sa nikto nezranil. Príčinu požiaru vyšetrujú znalci.

