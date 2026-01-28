Kamenický po konsolidáciách chystá prorastové opatrenia, už na nich pracuje

Slovensko podľa neho negatívne ovplyvňuje geopolitické napätie, clá, obchodné vojny, vysoké ceny energií a balansovanie na hrane recesie najväčších obchodných partnerov. „Do toho všetkého musíme upratovať verejné financie po bývalých vládach Matoviča, Hegera a Ódora. Je to náročné, ale zatiaľ sa nám darí napredovať. Na to, aby si Slovensko udržalo stabilné verejné financie, posilnilo svoj rast a reagovalo na externý ekonomický protivietor, bude potrebné prijať prorastové opatrenia,“ zdôraznil Kamenický.Čítajte viac Slovensko brzdí a Európa nám uteká. Patríme k najslabším ekonomikám Únie a ľudia to výrazne cítia v peňaženkách
„Som rád, že v tomto smere sme naplno začali pracovať, čoho dôkazom je aj moja minulotýždňová pracovná cesta s predsedom vlády SR Robertom Ficom (Smer), počas ktorej sme absolvovali mimoriadne dôležité rokovania so zástupcami Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v Paríži,“ doplnil minister.
Ministerstvo financií (MF) SR v súvislosti so správou MMF oceňuje korektnú spoluprácu pri rokovaniach so zástupcami fondu a ich závery berie na vedomie. Rezort poukázal na to, že MMF ocenil konsolidačné úsilie vlády a vyzdvihol stabilitu inštitúcií, odolnosť slovenského finančného sektora a snahu v boji proti daňovým únikom. „V súvislosti s doterajšou konsolidáciou verejných financií hodnotiaca správa konštatuje, že opatrenia v rozpočte na tento rok sú primerané a rovnako pozitívne ocenil aj predbežný výsledok zníženia deficitu za rok 2025,“ konštatovalo MF.
Fond dáva vo svojej správe aj odporúčania, ktoré by malo Slovensko prijať, aby vykompenzovalo negatívne vplyvy na ekonomiku. Otvára napríklad možnosť riešiť tému dlhovej brzdy. „Reforma dlhovej brzdy pred jej opätovnou aktiváciou v roku 2026 by pomohla znížiť riziko prudkej fiškálnej konsolidácie, ktorá by ďalej oslabila ekonomiku,“ uvádzajú závery misie.
V správe sú aj ďalšie návrhy, ktoré by podľa MMF mohli znížiť budúce fiškálne riziká. Ide o obmedzenie 13. dôchodkov, zníženie sociálnych výdavkov, zvýšenie sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH), či skrátenie materskej dovolenky. „Takéto odporúčania však neodrážajú politickú realitu na Slovensku a nekorešpondujú s aktuálnymi prioritami vlády SR," zdôraznil rezort financií.