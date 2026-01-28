Huliak po prehratom súde s NFŠ: V ďalších sporoch máme veľkú šancu vyhrať

Zdôraznil, že sporom sa venujú právnici, ktorých angažovalo MCRŠ. „Robia na tom už naši právnici a v zostávajúcich troch sporoch máme veľkú šancu uspieť, máme urobenú aj právnu analýzu,“ uviedol. Rovnako potvrdil, že v prípade zatiaľ neprávoplatného rozsudku, týkajúceho sa štátnej dotácie na výstavbu štadióna, sa štát v zastúpení MCRŠ odvolá.
Mestský súd Bratislava III, v spore týkajúcom sa poskytnutia vyše 27-miliónovej dotácie na výstavbu NFŠ, zamietol žalobu MCRŠ, ktorou sa domáhal vrátenia vyše 27-miliónovej štátnej dotácie na výstavbu štadióna. Rezort argumentoval bezdôvodným obohatením z dôvodu neplatnosti zmluvy, uzatvorenej ešte v roku 2013. Súd argumenty žalobcu neprijal. Protistrana vníma rozhodnutie súdu ako potvrdenie toho, že zmluva bola platná. V kauze okolo výstavby NFŠ sa vedú štyri samostatné konania, okrem vyplatenia dotácie riešia i určenie kúpnej ceny, náhradu škody pre spoločnosť NFŠ a napokon aj zmluvnú pokutu pre NFŠ.
NFŠ na mieste pôvodného štadióna na bratislavskom Tehelnom poli začali stavať v roku 2016. Projekt realizovala spoločnosť NFŠ, s ktorou štát v zastúpení ministerstva školstva podpísal ešte v roku 2013 bez súťažného konania memorandum definujúce podmienky výstavby. Štát sa zaviazal odkúpiť nekomerčnú časť štadióna, rovnako poskytnúť dotáciu vyše 27 miliónov eur. V lete 2020 vláda oznámila, že na základe právnych analýz štadión neodkúpi a požadovala vrátenie dotácie.