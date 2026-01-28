Pravda Správy Domáce Kaliňák: Záujem o NOS i Žandársky zbor si žiada operatívne legislatívne zmeny

Zvýšený záujem o výcvik v Národných obranných silách (NOS) i vstup do Žandárskeho zboru si vyžiada legislatívne zmeny. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister obrany Robert Kaliňák (Smer), ktorý zároveň priznal, že operatívne chce tieto zmeny zaviesť tzv. prílepkom k predkladanému zákonu o obchodnom registri z dielne ministerstva spravodlivosti.

„Vzhľadom na vysoký záujem o NOS potrebujeme napríklad získať viac inštruktorov z radu bývalých vojakov, takisto evidujeme zvýšený záujem o vstup do Žandárskeho zboru z radu príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže i z ozbrojených zložiek Finančnej správy či mestskej polície,“ upozornil Kaliňák.

Potrebné legislatívne zmeny chce urobiť pozmeňujúcim návrhom k novele zákona primárne sa týkajúcej obchodného registra, ktorý predkladá do parlamentu rezort spravodlivosti. Chce o tom hovoriť s poslancami Národnej rady SR.

„Uvedomujem si, že idem nad rámec bežného legislatívneho procesu. Ale chcem hovoriť s poslancami v parlamente o možnosti tejto výnimky. Ak by sme to robili štandardným procesom, mali by sme zmeny schválené v septembri. Teraz máme šancu aktívne zareagovať na zvýšený záujem a viac ľudí prijímať na výcviky,“ dodal minister obrany.

V prípade záujemcov o výcvik v NOS hovoril Kaliňák o 10-tisíc zaregistrovaných. „Z nich už máme 2500 spracovaných, pripravených na výcviky, ktoré sa začínajú od februára,“ dodal.

