VIDEO: Prišiel kradnúť do škôlky, skončil v putách. Policajti chytili Kysučana priamo pri čine

„Páchateľ poškodil páčením plastové okná a vchodové dvere. Následne sa dostal do priestorov objektu, kde postupne prehľadal viaceré miestnosti. Z jednej z nich odcudzil finančnú hotovosť a počítačovú techniku. Jeho konaním bola spôsobená škoda vo výške najmenej 1100 eur,“ priblížila polícia.
Vďaka rýchlemu zásahu policajtov sa podarilo vlamača zadržať a obmedziť na osobnej slobode. „V súvislosti s touto udalosťou poverený príslušník vzniesol obvinenie 37-ročnému mužovi z okresu Kysucké Nové Mesto z prečinu krádeže v štádiu pokusu a zároveň spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie," dodala polícia.