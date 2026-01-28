Pravda Správy Domáce VIDEO: Prišiel kradnúť do škôlky, skončil v putách. Policajti chytili Kysučana priamo pri čine

VIDEO: Prišiel kradnúť do škôlky, skončil v putách. Policajti chytili Kysučana priamo pri čine

Policajti Obvodného oddelenia Policajného zboru Žilina-okolie spolu s členmi krajskej pohotovostnej motorizovanej jednotky zadržali minulý týždeň vlamača do budovy materskej školy v obci Lietava (okres Žilina) priamo na mieste činu. Informovala o tom v stredu žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.

28.01.2026 13:23
debata
Prišiel kradnúť do škôlky, skončil v putách. Policajti chytili zlodeja priamo pri čine
Video
Policajti zadržali vlamača do budovy materskej školy v obci Lietava (okres Žilina) priamo na mieste činu. / Zdroj: FB/Polícia SR

„Páchateľ poškodil páčením plastové okná a vchodové dvere. Následne sa dostal do priestorov objektu, kde postupne prehľadal viaceré miestnosti. Z jednej z nich odcudzil finančnú hotovosť a počítačovú techniku. Jeho konaním bola spôsobená škoda vo výške najmenej 1100 eur,“ priblížila polícia.

Vďaka rýchlemu zásahu policajtov sa podarilo vlamača zadržať a obmedziť na osobnej slobode. „V súvislosti s touto udalosťou poverený príslušník vzniesol obvinenie 37-ročnému mužovi z okresu Kysucké Nové Mesto z prečinu krádeže v štádiu pokusu a zároveň spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie,“ dodala polícia.

Zlodeji sa riadne prerátali. Policajti ich do dvoch dní od krádeže nemilo prekvapili
Video
Zdroj: Policie ČR
loď, zálesie, reliéf, piešťany Čítajte viac Zlodeji menia revír. Už neútočia len na obchody, z prístavu pri Bratislave ukradli loď
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #krádež #zlodej #Polícia Slovenskej republiky
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"