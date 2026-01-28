Pravda Správy Domáce Štátny prieskum prisudzuje Hlasu skoro 10 %. Matovič v parlamente len tesne, Demokrati dokonca mimo

Štátny prieskum prisudzuje Hlasu skoro 10 %. Matovič v parlamente len tesne, Demokrati dokonca mimo

Štátna prieskumná agentúra Infostat zverejnila januárový prieskum preferencií politických strán a hnutí.

28.01.2026 13:58 , aktualizované: 14:22
debata (7)
Dubéci (PS) a Gašpar (Smer) v ta3 o rokovacom poriadku parlamentu
Video
Podpredsedovia Národnej rady SR Martin Dubéci (Progresívne Slovensko) a Tibor Gašpar (Smer) v ta3 o rokovacom poriadku, ktorý chce koalícia zmenIť už na začiatku januárovej schôdze. / Zdroj: ta3

Z výsledkov sondáže Centra sociálnych výskumov pri Infostate vyplýva, že voľby by vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom 22,2 percenta hlasov pred Smerom (17,5 %). Podobné zisky namerali v januári stranám aj súkromné prieskumné agentúry.

Tretie by skončilo hnutie Republika s podporou 11,6 % a na štvrtom mieste sa ocitol koaličný Hlas so skoro 10-percentnou podporou. Ide o druhý prieskum v priebehu 24 hodín, ktorý strane Matúša Šutaja Eštoka nameral viac ako 9 percent. Hlasu posledné mesiace klesajú preferencie až k prahu zvoliteľnosti a väčšina prieskumov Hlasu prisudzuje od šiestich do siedmich percent.

Ma štvrtom mieste skončilo KDH s podporou 8,8 percenta.

parlament, poslanci, nr sr Čítajte viac Prieskum AKO prekvapil pri Hlase a Republike. Demokrati posilňujú a umožnili by Šimečkovi vládnuť bez Matoviča

Do parlamentu by sa dostali aj opozičná SaS (6,2 %) a tesne aj Hnutie Slovensko (5,2 %). Pri strane Igora Matoviča je prekvapujúci zisk, ktorý mu prisúdil Infostat. V sondážach súkromných agentúr získava expremiérova partaj od 7 do 9 percent a teda istotu poslaneckých stoličiek.

Naopak pred bránami Národnej rady by zostali Demokrati (4,1 %), Aliancia – Szövetség (3,5 %, koaličná SNS (2,7 %) či Sme rodina (2,1 %).

Neprelezenie päťpercentného kvóra na zvolenie je prekvapujúce najmä pri Demokratoch, ktorí sa podľa prieskumov v parlamente ocitajú už niekoľko posledných mesiacov. Agentúra AKO im dokonca namerala viac ako šesťpercentnú podporu.

Zber dát sa realizoval od 12. do 16. januára 2026 na vzorke 1085 respondentov.

Robert Fico, Michal Šimečka, Milan Uhrík Čítajte viac Januárový prieskum SANEP: PS pred Smerom. Matoviča opozícia nemôže obísť
Facebook X.com 7 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #prieskum volebných preferencií
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"