Štátny prieskum prisudzuje Hlasu skoro 10 %. Matovič v parlamente len tesne, Demokrati dokonca mimo

Z výsledkov sondáže Centra sociálnych výskumov pri Infostate vyplýva, že voľby by vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom 22,2 percenta hlasov pred Smerom (17,5 %). Podobné zisky namerali v januári stranám aj súkromné prieskumné agentúry.
Tretie by skončilo hnutie Republika s podporou 11,6 % a na štvrtom mieste sa ocitol koaličný Hlas so skoro 10-percentnou podporou. Ide o druhý prieskum v priebehu 24 hodín, ktorý strane Matúša Šutaja Eštoka nameral viac ako 9 percent. Hlasu posledné mesiace klesajú preferencie až k prahu zvoliteľnosti a väčšina prieskumov Hlasu prisudzuje od šiestich do siedmich percent.
Ma štvrtom mieste skončilo KDH s podporou 8,8 percenta.
Do parlamentu by sa dostali aj opozičná SaS (6,2 %) a tesne aj Hnutie Slovensko (5,2 %). Pri strane Igora Matoviča je prekvapujúci zisk, ktorý mu prisúdil Infostat. V sondážach súkromných agentúr získava expremiérova partaj od 7 do 9 percent a teda istotu poslaneckých stoličiek.
Naopak pred bránami Národnej rady by zostali Demokrati (4,1 %), Aliancia – Szövetség (3,5 %, koaličná SNS (2,7 %) či Sme rodina (2,1 %).
Neprelezenie päťpercentného kvóra na zvolenie je prekvapujúce najmä pri Demokratoch, ktorí sa podľa prieskumov v parlamente ocitajú už niekoľko posledných mesiacov. Agentúra AKO im dokonca namerala viac ako šesťpercentnú podporu.
Zber dát sa realizoval od 12. do 16. januára 2026 na vzorke 1085 respondentov.