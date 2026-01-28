Pavol Gašpar bol 30. augusta účastníkom dopravnej nehody v lokalite pod Zoborom v Nitre. Pri nehode nik neutrpel vážnejšie zranenia a obaja vodiči mali dychové skúšky na alkohol negatívne. „Celú situáciu riešila privolaná policajná hliadka s maximálnou profesionalitou. Ďalšie okolnosti nehody sú momentálne predmetom objasňovania,“ uviedol po nehode Gašpar.
Gašpar šiel pri vlaňajšej nehode podľa polície rýchlosťou 54 km/h. Šéf SIS povedal, že vinný je vodič druhého auta
Pavol Gašpar pri vlaňajšej nehode podľa polície šoféroval rýchlosťou 54 km/h. Riaditeľ SIS po rokovaní parlamentného výboru povedal, že vinný je vodič druhého auta. O disciplinárnom treste bude rozhodovať prezident Peter Pellegrini.