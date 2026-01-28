Pravda Správy Domáce Gašpar šiel pri vlaňajšej nehode podľa polície rýchlosťou 54 km/h. Šéf SIS povedal, že vinný je vodič druhého auta

Pavol Gašpar pri vlaňajšej nehode podľa polície šoféroval rýchlosťou 54 km/h. Riaditeľ SIS po rokovaní parlamentného výboru povedal, že vinný je vodič druhého auta. O disciplinárnom treste bude rozhodovať prezident Peter Pellegrini.

28.01.2026 14:12
Gašpar po nehode volal krajskému policajnému šéfovi, ten prišiel v civile, tvrdí SaS
Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar telefonoval po svojej dopravnej nehode koncom augusta riaditeľovi Krajského riaditeľstva (KR) Policajného zboru (PZ) v Nitre Branislavovi Hajnovičovi. Ten na miesto nehody prišiel v civile. Na tlačovej konferencii to v stredu vyhlásili zástupcovia opozičnej strany SaS.

Pavol Gašpar bol 30. augusta účastníkom dopravnej nehody v lokalite pod Zoborom v Nitre. Pri nehode nik neutrpel vážnejšie zranenia a obaja vodiči mali dychové skúšky na alkohol negatívne. „Celú situáciu riešila privolaná policajná hliadka s maximálnou profesionalitou. Ďalšie okolnosti nehody sú momentálne predmetom objasňovania,“ uviedol po nehode Gašpar.

