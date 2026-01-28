„Bližšie informácie bude možné poskytnúť, ak to procesná situácia dovolí,“ doplnila polícia.
V byte v okrese Vranov nad Topľou boli nájdené tri osoby bez známok života. Jednu osobu zadržali
V jednom z bytov v okrese Vranov nad Topľou boli nájdené tri osoby bez známok života. Na mieste aktuálne zasahujú záchranné a bezpečnostné zložky. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove, podľa ktorého bola jedna osoba obmedzená na osobnej slobode za použitia donucovacích prostriedkov.