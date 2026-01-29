Trump nemá rád kritiku od nikoho, hovorí politológ

O schôdzke s Trumpom toho Fico príliš veľa nenahovoril. Lídri sa stretli vo floridskej rezidencii Mar-a-Lago za okrúhlym stolom pri šálke čaju a pohári koly. Stretnutie, ktoré nasledovalo po podpise medzivládnej dohody o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energetiky vo Washingtone, spochybnil medzi prvými líder SNS Andrej Danko. Myslí si, že ju podpísali zhurta.
„Je dôležité, že tam bol, ale nemyslím si, že by sme mali ísť do partnerstiev aj pri výstavbe atómovej elektrárne. Len hovorím, že unáhlene niečo podpísal, z čoho nemáme nič,“ vyhlásil šéf SNS. Zároveň dodal, že Fico je podľa neho „vystrašený z rozhovoru s Trumpom“, čo ho malo viesť k hľadaniu alternatívy vo Francúzsku.
Danko spochybnil aj Trumpovu predvídateľnosť a jeho postoj k bezpečnosti Európy. „Dnes je to Grónsko, zajtra to môže byť Kuba. Trump je pre Európu nevyspytateľným partnerom,“ vyhlásil.
S odkazom na anonymov
Medzitým Fico odletel na neformálny summit do Bruselu, jeho slovami „super drahú večeru“, kde údajne schôdzku s Trumpom opisoval oveľa pestrejšie. S odvolaním sa na päť anonymných diplomatov (štyria z rôznych vlád EÚ a jeden vysoký úradník EÚ) o tom informoval bruselský portál Politico.
Európskym lídrom mal Fico povedať, že je znepokojený „psychickým stavom“ prezidenta USA a údajne použil na opis aj slovo „nebezpečný“. Jeden zo zdrojov uviedol, že Fico sa zdal byť stretnutím s Trumpom „traumatizovaný“ a charakterizovať ho mal aj slovami, že „prišiel o rozum“.
Predseda vlády sa mal takto vyjadriť na neformálnom stretnutí, a nie počas oficiálnych rozhovorov za okrúhlym stolom. Hoci sa ani jeden z citovaných diplomatov tejto neoficiálnej konverzácie osobne nezúčastnil, informácie mali priamo od jednotlivých lídrov. Portál opísal premiéra ako jedného z mála európskych lídrov, ktorý Trumpovi nahráva v poukazovaní na slabiny Európy.
Hovorkyňa Bieleho domu Anna Kellyová označila vyjadrenia za lži. „Ide o absolútne fake news od anonymných európskych diplomatov, ktorí sa snažili byť zaujímaví. Stretnutie v Mar-a-Lago bolo pozitívne a produktívne,“ uviedla.
Odkiaľ to Danko mal?
Na Floride bol osobne aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer), podľa ktorého je evidentné, že „niekto nemá rád našu suverénnu zahraničnú politiku“. „Niekomu to vadí a snaží sa vytvárať vymyslené veci, ktoré by nás mali poškodiť,“ vyhlásil s tým, že nie je na tom nič, čo by bolo pravdivé. „To stretnutie bolo veľmi otvorené, priateľské a konštruktívne, pretože sa napokon rozšírilo aj o ministra zahraničných vecí Marca Rubia. Pôvodne to malo byť len stretnutie prezidenta Donalda Trumpa a premiéra Roberta Fica,“ priblížil.
Hovorili spolu najmä o bilaterálnych vzťahoch a o spolupráci v rozvoji civilného jadrového programu, čo bolo aj cieľom návštevy. Témou bola aj Ukrajina, Gaza a dodržiavanie medzinárodného práva. Dankove slová nepotvrdil nielen Blanár, príliš ich nechcel komentovať ani minister obrany Robert Kaliňák (Smer). Ten označil Politico za najznámejší klebetník, ktorý vychádza z neoverených zdrojov.
„Ak by sa Robert Fico chcel kriticky vyjadriť, tak svoje názory vie na rovinu povedať,“ zdôraznil. Kaliňák si nemyslí, že by bol Fico „vystrašený“ z Trumpa, ako to povedal šéf SNS. „Neviem o tom, že by sa Andrej Danko stretol s Robertom Ficom od tej návštevy v Amerike,“ povedal Kaliňák.
Fico: Hlásne trúby nepotrebujem
Niekoľko hodín po zverejnení článku, keď ho stihli prebrať slovenské aj zahraničné médiá, Fico označil jeho obsah za klamstvá. „Nikto nič nepočul, nikto nič nevidel, nie sú žiadni svedkovia, nič však nebránilo portálu Politico prísť s klamstvami,“ reagoval.
V piatich bodoch zhrnul, že na neformálnom summite v Bruseli nevystúpil podobne ako ďalší premiéri. „Otvorene som tento summit, jeho prípravu a zvolanie kritizoval. Na summite som ani neformálne so žiadnym premiérom alebo prezidentom nehovoril o mojej návšteve v USA,“ tvrdí.
Fico ďalej priznal, že s mnohými stratégiami Trumpa súhlasí, no s niektorými nie. „Úprimne som očakával, že po mojom ostrom vyhlásení k Venezuele bude moja návšteva v USA zrušená. Nestalo sa tak, o to viac si stretnutie s americkým prezidentom vážim,“ pokračoval.
K portálu Politico ešte uviedol, že jeho cieľom je len rozbíjať konštruktívne vzťahy, ktoré Slovensko má „na všetky štyri svetové strany“. To sa podľa neho dotýka aj nášho záujmu diverzifikovať jadrový program a spolupracovať aj s USA. „Ak potrebujem povedať kritický názor, nepotrebujem na to hlásne trúby. Snáď stačí príklad môjho návrhu na nevyhnutnosť výmeny K. Kallasovej,“ uzavrel.
Zaujímavosťou je, že u voličov Smeru výrazne vzrástla nedôvera k jednému z najmocnejších mužov sveta. Z prieskumu Ipsosu pre Denník N vyplýva, že kým na jeseň 2024 a na jar 2025 dôverovalo Trumpovi zhruba 60 percent elektorátu Smeru, v januári 2026 sa dôvera prepadla k 16 percentám. Prepad je viditeľný aj u voličov SNS a Republiky.
Štandard, ktorý Trump narušil
Nepotvrdené výroky slovenského premiéra prevzali aj svetové médiá. Prečo tak zaujali? Hoci Trump tvrdí, že jeho zdravotný stav je perfektný, politológ Michal Cirner z Prešovskej univerzity podotkol, že o jeho stave sa špekuluje už dlhšie. Aj nedávno na palube lietadla Air Force One vysvetľoval, ako prišiel k modrine na ľavej ruke. Biely dom ju pripísal nárazu o stôl na ekonomickom fóre v Davose a užívaniu vysokých dávok aspirínu.
„V poslednom čase sa špekuluje nielen o zdravotnom stave prezidenta Trumpa, ale predovšetkým sú na tepe dňa témy ako Grónsko, Venezuela, Irán či vzťahy medzi USA a EÚ, prípadne fungovanie NATO, kde majú USA silnú pozíciu. Všetky tieto témy a potom aj rôzne výroky prezidenta Trumpa napríklad k Nobelovej cene alebo aj jeho rozhodnutia o imigrácii a zásahy represívnych zložiek v USA, to všetko je pre Európu každodenným šokom a neistotou,“ pripomenul politológ.
Len na okraj, Trump je vo veku 79 rokov najstaršou osobou, ktorú zvolili za prezidenta. Zdravotný stav ľudí, ktorí riadia štáty, by však verejnosť poznať mala. „Politici sú verejní činitelia platení z daní a zvolení občanmi, preto by mala byť verejnosť informovaná podrobne o ich zdravotnom stave a o tom či sú schopní fyzicky a mentálne zvládať náročnosť verejných funkcií. V USA to bol štandard, ktorý Trump narušil, na Slovensku tieto informácie verejní činitelia veľmi neposkytovali a skôr zdravotné a iné problémy tajili,“ poukázal.
Iné navonok, iné za dverami
Prijatie v súkromnom sídle Fico opísal ako prejav vysokej úcty a dôvery a ich rozhovor označil za neformálny a otvorený. Americká strana, ktorá bežne zásobuje Trumpove sociálne siete príspevkami, sa o Ficovi však nezmienila. „Nevyhli sme sa ani hodnoteniu EÚ, jej konkurencieschopnosti, energetickej a migračnej politiky, pričom bola úplná zhoda v nazeraní na EÚ ako na inštitúciu v hlbokej kríze,“ načrtol premiér.
Hodnotenie návštevy, s ktorým prišlo Politico, je teda v rozpore s tým, ako opisoval posedenie premiér. Zákulisné debaty by politici podľa odborníka nemali brať osobne, no v súvislosti s Trumpom je to mimoriadne citlivé, pretože každú kritiku či nesúhlas berie často osobne a zvyčajne reaguje prudko.
„Je to prezident s atómovým kufríkom a možno najsilnejšou armádou na svete, tiež ide o jednu z najväčších svetových ekonomík (USA), preto pri Trumpovi je potrebné „našľapovať“ opatrne. V inom duchu sú, samozrejme, neformálne konverzácie kľúčové a často prinášajú reálne výsledky,“ zhodnotil.
Ako to môžu vnímať európski lídri? „To by som veľmi nepreceňoval, pretože neformálne sa zaiste aj mnohí európski lídri vyjadrujú o prezidentovi Trumpovi nelichotivo. Napríklad komunikácia, ktorú zverejnil Trump s prezidentom Macronom, odhaľuje, že európski lídri sa snažia Trumpovi „dohovoriť“ alebo ho presviedčajú, aby upustil od deklarovaných zámerov,“ komentoval Cirner.
Ohrozená jadrová dohoda?
K schôdzke na Floride došlo po tom, čo USA uniesli venezuelského prezidenta Nicolása Madura, čo šéf Smeru označil za porušenie medzinárodného práva, a takisto po otvorených nárokoch USA na Grónsko. I keď ide o vyjadrenia, ktoré Fico nepotvrdil, Cirner si nemyslí, že by sa nimi naštrbila Trumpova dôvera voči slovenskému premiérovi. Ovplyvniť by to nemalo ani 15-miliardový obchod spojený s výstavbou nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach. „Biznis“ bude podľa neho pokračovať ďalej.
„Neviem či je Fico pre Trumpa významným partnerom, skôr by som povedal, že nie, ale ako som naznačil, Trump nemá rád kritiku od nikoho, a preto ho to môže rozčúliť, ak sa k nemu takáto informácia vôbec dostane,“ uviedol.
Fico má ísť za oceán aj na začiatku letných prázdnin, no na prijatie v Bielom dome to zatiaľ nevyzerá. „Časovým rámcom mojej návštevy budú oslavy 250. výročia nezávislosti USA a konanie majstrovstiev sveta vo futbale,“ avizoval premiér.