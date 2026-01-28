Poslanecký klub KDH čaká zmena, Šmilňáka strieda nová tvár

Tlačová konferencia sa uskutoční o 15.00 h v tlačovej miestnosti Národnej rady v Bratislave. O zmene budú informovať predseda KDH Milan Majerský, predseda poslaneckého klubu KDH Igor Janckulík, Martin Šmilňák, Monika Kolejáková a poslanci za KDH, priblížilo komunikačné oddelenie strany.
Monika Kolejáková je vyštudovaná lekárka a v súčasnosti členka predsedníctva KDH.
Poslanec za KDH Martin Šmilňák mal vlani v decembri dopravnú nehodu, pri ktorej mu v dychu zistili alkohol. Na začiatku januára vo videu na sociálnej sieti uviedol, že sa vzdá svojho poslaneckého mandátu. Z verejného života podľa vlastných slov neodchádza.
„Žijeme v krajine, kde si ľudia zvykli, že politici sú nedotknuteľní a za svoje prešľapy nenesú zodpovednosť. A to nie je dobré, v KDH to chceme robiť inak. Ja som urobil prešľap a zaplatím za to. Rozhodol som sa, že sa vzdám mandátu poslanca,“ skonštatoval Šmilňák.
Z verejného života neodchádza a neostane ticho, keď bude vláda alebo politici konať vo svoj vlastný prospech a proti prospechu ľudí. Chce ďalej prinášať riešenia v oblasti školstva a vzdelávania, budúcnosti detí a lepšieho života na Slovensku.
KDH rozhodnutie svojho poslanca rešpektuje, považuje ho za nastavenie novej politickej kultúry na Slovensku. „Kresťanskodemokratické hnutie a jeho zástupcovia sú nositeľmi hodnôt v každej situácii a neutekajú pred zodpovednosťou,“ odkazuje KDH vo svojej reakcii. Šmilňákovi zároveň poďakovalo za doterajšiu prácu pre hnutie i občanov.
K dopravnej nehode Šmilňáka došlo 28. decembra 2025 popoludní medzi obcami Gaboltov a Sveržov. Polícia mu po zrážke s jelenicou, ktorá uhynula, namerala 0,48 promile alkoholu v krvi. Šmilňákovi zadržali vodičský preukaz. Prípadom sa zaoberá poverený príslušník okresného dopravného inšpektorátu v Bardejove.