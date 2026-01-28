Fico: Za článkom Politico je Tom Nicholson, miluje ma ako „koza nôž"

Premiér sa v tejto súvislosti pýta, aká bola úloha Toma Nicholsona pri vražde novinára Jána Kuciaka. „Veľmi rád by som to vedel, prečo okamžite utekal z územia SR " vyhlásil Fico.
Doplnil, že Nicholson ho miluje ako „koza nôž" a predstaviteľov Smeru by pozatváral za tri minúty. Jeho zneužitie liberálneho portálu Politico preto Fica podľa jeho slov neprekvapuje.Čítajte viac Fico tvrdo proti Politicu: Nikto nič nepočul, ale oni už „vedia“, čo som povedal o Trumpovi
Podľa článku portálu Politico Robert Fico povedal lídrom Európskej únie, že americký prezident Donald Trump prišiel o rozum a je nebezpečný. Portál sa odvoláva na vyjadrenia piatich európskych diplomatov, ktorí chceli zostať v anonymite.
Fico to popiera a hovorí, že dôrazne odmieta „klamstvá nenávistného, probruselského liberálneho portálu Politico“. Premiér pritom zdôraznil, že na samite nedávnom v Bruseli nevystúpil. „Na samite som ani neformálne so žiadnym premiérom alebo prezidentom nehovoril o mojej návšteve v USA,“ uviedol premiér s tým, že samit, jeho prípravu a zvolanie otvorene kritizoval.Čítajte viac Je v šoku, akoby prišiel o rozum. Mám obavy o Trumpov psychický stav, povedal vraj Fico lídrom v Bruseli
Tom Nicholson je investigatívny novinár s kanadsko-britskými koreňmi, ktorý dlhodobo pôsobil na Slovensku a výrazne sa zapísal najmä v súvislosti s kauzou Gorila. Na Slovensku začal pravidelne publikovať od roku 1997 a pracoval pre viaceré médiá.
Nicholson sa do povedomia verejnosti dostal najmä v súvislosti s kauzou Gorila, teda únikom spisu Slovenskej informačnej služby (SIS), ktorý obsahoval informácie o prepojeniach finančných skupín a politiky na Slovensku.
Snažil sa spis dlhodobo zverejniť a vysvetliť jeho pozadie verejnosti, pričom jeho snaha čelila odporu médií aj právnym prekážkam.Čítajte viac Novinár Nicholson o spise Gorila: Nikto sa k tomu nechcel vyjadriť
Po kauze sa venoval projektom zameraným na podporu investigatívnej žurnalistiky, vrátane iniciatív na online platformách a občianskych združení, ktoré mali posilniť kontrolu nad politickými a finančnými vplyvmi.