Prezident Pellegrini začal disciplinárne konanie voči šéfovi SIS Gašparovi

Prezident SR Peter Pellegrini začal disciplinárne konanie voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavlovi Gašparovi. Informoval o tom odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.

28.01.2026 19:34 , aktualizované: 19:38
Prezident Peter Pellegrini (vpravo) krátko po vymenovaní Pavla Gašpara za riaditeľa SIS
Týkať sa má spáchania priestupkov proti plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky. „V konaní sa skúmajú možné disciplinárne previnenia riaditeľa SIS,“ priblížil prezidentský palác.

Riaditeľ SIS mal 30. augusta minulého roka na Dobšinskej ulici v Nitre dopravnú nehodu. Pri zrážke dvoch osobných áut utrpela ľahké zranenie maloletá osoba. Polícia dvoch účastníkov nehody podrobila dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, v oboch prípadoch bol výsledok negatívny.

Polícia prípad uzavrela ako priestupok a vec posunula správnemu orgánu. O vine či nevine účastníka môže rozhodnúť podľa nej iba on.

Gašpar v stredu po rokovaní parlamentného výboru na kontrolu činnosti SIS uviedol, že rýchlosť prekročil o štyri kilometre za hodinu. Naznačil, že za vinníka nehody považuje druhého vodiča.

Opozícia okolnosti zrážky opakovane označila za podozrivé. Gašpara kritizuje dlhodobo a viackrát na jeho disciplinárne konanie vyzvala.

