Chmelár: Trump je ako Napoleon. Danko hovorí o tom istom, čo Politico, odkiaľ to má?

Chmelár na úvod relácie zdôraznil, že sa na stretnutí osobne nezúčastnil a vychádza výlučne z medializovaných informácií, ktorým však sám neprikladá váhu.
„Neverím, že by skúsený politik ako Robert Fico sa nechal hlúpo nachytať pri klebetení, navyše v prostredí, ktoré je pre neho prakticky nepriateľské. Toto sa mu vôbec nepodobá,“ reagoval na článok portálu Politico, podľa ktorého sa mal premiér po návšteve Bieleho domu sťažovať predstaviteľom Európskej únie.
Exporadca zároveň odmietol úvahy o duševnej nestabilite amerického prezidenta. „Určite nebol premiér vystrašený z nejakého duševného stavu. Trump používa silový jazyk politiky – rúca bariéry, pretože vie, že môže. To je bonapartizmus v modernom ponímaní. Pripomína Napoleona, ktorý manipuloval mocenské štruktúry na svoj obraz,“ uviedol.
Za vzniknutú situáciu podľa Chmelára nesie zodpovednosť najmä Európa, ktorá nedokáže adekvátne reagovať na súčasné politické výzvy. „Severoatlantická aliancia (NATO) nie je garantom našej bezpečnosti a EÚ sa môže ocitnúť v kríze. Malé stredoeurópske štáty musia začať hlbšie spolupracovať – Stredná Európa, Západný Balkán – aby prežili turbulentné obdobie," povedal.
Zároveň upozornil, že šírenie nepravdivých informácií vo verejnom priestore môže poškodiť diplomatické vzťahy a reputáciu krajiny. „Ak by sa Trump o tom dozvedel, môže to ochladiť slovensko-americké vzťahy. Robert Fico nikdy nebude mať vzťahy ako Viktor Orbán, ktorý si môže dovoliť žartovať s Trumpom,“ dodal s tým, že to však neznamená prekážku v budovaní nadštandardných vzťahov so Spojenými štátmi.
Podľa Chmelára má verejnosť právo na informácie, no zároveň by sa mala vyhýbať špekuláciám. „Andrej Danko hovorí o tom istom, čo Politico, ale premiér tvrdí, že sa s ním nerozprával. Novinári by mali otvorene zistiť, odkiaľ tieto informácie pochádzajú,“ uviedol v súvislosti s videom predsedu SNS, v ktorom kritizoval premiérovu „politiku na všetky štyri svetové strany“.
Rada mieru
Exporadca sa vyjadril aj k tzv. Trumpovej Rade mieru, do ktorej dostalo pozvánku aj Slovensko. Podľa neho bola situácia zrozumiteľná aj pre ľudí bez praktických skúseností s medzinárodným právom.
„Keď ministerstvo zahraničných vecí povedalo, že jeho experti analyzujú dohodu… Tá charta mierovej rady mala 13 článkov. To bolo na prvý pohľad jasné aj študentovi práva po dvoch semestroch,“ skonštatoval a dodal, že zo strany Slovenska išlo len o snahu získať čas a nepoškodiť vzťahy s americkým prezidentom.
„Ak odborníci ministerstva celý týždeň vyhodnocujú takú jednoznačnú vec, je najvyšší čas poobzerať sa po iných expertoch,“ odkázal Chmelár. Podľa neho nejde o odborný, ale výlučne politický problém. Kriticky sa vyjadril aj k úvahám ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer) o tom, či by v tomto prípade išlo o prezidentskú zmluvu.
Chmelár zároveň zdôraznil, že vstup Slovenska do novej medzinárodnej organizácie by nepochybne patril medzi prezidentské zmluvy. „Hlavu štátu teda nemožno obísť," upozornil s tým, že prezident môže podľa Ústavy SR preniesť na vládu iba právomoc zmluvy dojednávať, nie ich ratifikovať.