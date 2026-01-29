„Podľa doposiaľ zistených informácií tu krátko po 7.00 h došlo k čelnej zrážke dvoch motorových vozidiel,“ priblížila polícia. Žiada vodičov, aby sa úseku pokiaľ možno vyhli a na prejazd týmto úsekom použili alternatívne trasy.
Čelná zrážka dvoch áut. Cestu medzi obcami Zohor a Vysoká pri Morave uzavreli
Polícia uzavrela cestu medzi obcami Zohor a Vysoká pri Morave pre štvrtkovú rannú dopravnú nehodu dvoch áut. Zasahujú tam policajti aj viaceré záchranné zložky. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.