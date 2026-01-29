Poslanci odštartovali rokovanie, ďalej sa venujú rokovaciemu poriadku

Za návrhom stoja koaliční poslanci. Novela rokovacieho poriadku má priniesť viaceré zmeny. Ide napríklad o stanovenie maximálnej dĺžky na rozpravu o bode programu na 37,5 hodiny či upravenie dĺžky rečníckeho času. Rieši tiež správanie poslancov. Špecifikuje nežiaduce správanie, sprísňuje sankcie a zakazuje vyhotovovať a používať transparenty či plagáty v sále. Súčasťou zmien je aj návrh etického kódexu poslanca.
Pred poslancami má vo štvrtok vystúpiť členka Medzinárodného olympijského výboru na Slovensku Danka Hrbeková. Vystúpenie je naplánované v súvislosti s odchodom slovenských športových reprezentantov na Zimné olympijské hry 2026 v talianskom Miláne a v Cortine d‘Ampezzo.