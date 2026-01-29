Macron prijal Fica v Elyzejskom paláci. Premiér z lietadla ostro kritizoval energetickú politiku Únie

Premiér sa ešte pred stretnutím prihovoril verejnosti z lietadla a adresoval ostrú kritiku vedeniu v Bruseli. „Európska únia je v hlbokej kríze. Európska únia potrebuje nové líderstvo,“ uviedol Fico s tým, že od Macrona očakáva podporu pre opatrenia na zvýšenie konkurencieschopnosti ekonomiky, najmä v súvislosti s vysokými cenami elektriny.
Osobitne sa zameral na eurokomisára pre energetiku Dana Jørgensena. Skritizoval ho za jeho vyjadrenia o obavách zo závislosti Únie od amerického plynu, pričom pripomenul, že je to práve Komisia, ktorá presadila plán RePowerEU. Ten od novembra budúceho roka zakazuje dovoz plynu z Ruska.
„Pán komisár, vy ste neboli v práci? Vy ste neboli na Európskej komisii, keď Komisia predložila šialený ideologický návrh, ktorý bol nakoniec schválený, že od roku 2027 sa zastavuje dovoz akéhokoľvek plynu z Ruskej federácie a že všetko bude nahradené skvapalneným plynom zo Spojených štátov amerických? To si z nás robíte, pán komisár, akože srandu,“ pýtal sa premiér.
Súčasťou agendy v Paríži má byť aj obranyschopnosť, situácia na Ukrajine a energetika. Fico nedávno v USA podpísal dohodu o spolupráci v jadrovej energetike, ktorej súčasťou je výstavba bloku s výkonom 1200 megawattov v Jaslovských Bohuniciach podľa amerického návrhu. Jeho koaličný partner Andrej Danko však vyhlásil, že Bratislava by mala o výstavbe rokovať aj s francúzskou spoločnosťou EDF, ktorá bola aj v tendri na stavbu nových blokov v českých Dukovanoch. Samotný premiér sa k tejto veci nevyjadril, no zdôraznil, že slovenská politika „na štyri svetové strany" má svoj význam a opodstatnenie.
V tejto súvislosti komentoval aj vyjadrenie britského premiéra Keira Starmera, ktorý po stretnutí s čínskym prezidentom uviedol, že je životne dôležité stretávať sa s Čínou. „No hurá! Ale pýtam sa, kde ste všetci boli, napríklad v septembri, keď Čína oslavovala víťazstvo nad fašizmom? Prečo ste ma všetci kritizovali, keď som opakovane Čínu navštevoval a veľmi som si zakladal a zakladám na vynikajúcich slovensko-čínskych a čínsko-slovenských vzťahoch?“ pýtal sa Fico. Podobne sa vyjadril aj k aktuálnym hlasom o potrebe viesť dialóg s Ruskom.
Cesta do Paríža prichádza týždeň po samite EÚ, po ktorom web Politico s odvolaním sa na diplomatické zdroje tvrdil, že Fico vyjadril šok z rozpoloženia Donalda Trumpa po ich januárovom stretnutí. Slovenský premiér túto informáciu portálu označil za lživú. Kým Fico zostáva Trumpovým zástancom, Macron volí voči šéfovi Bieleho domu v poslednom čase ostrejší tón, najmä pre Trumpov záujem o Grónsko. Macron v stredu potvrdil podporu Dánsku a Grónsku a deklaroval pripravenosť vyslať do Arktídy ďalšie vojenské jednotky.
Predseda SNS Andrej Danko minulý týždeň vyhlásil, že Fico je z rozhovoru s Trumpom vystrašený a práve preto mieri do Paríža. Premiér informácie o podobných dojmoch z amerického lídra rázne odmietol a k agende svojej cesty do Francúzska uviedol nateraz len to, že bude obrovská.