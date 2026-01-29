Stánok mala postaviť firma, ktorá bola predtým vylúčená. Progresívci zvolávajú mimoriadny výbor pre výstavu EXPO v Osake

Progresívci sa rozhodli opätovne zvolať mimoriadny parlamentný výbor a súčasne iniciovať poslanecký prieskum v Slovakia Travel. Hnutie očakáva, že minister športu Rudolf Huliak príde do parlamentu vysvetliť, čo sa stalo, a prečo je vedenie Slovakia Travel tam, kde je. Na zlyhania pri projekte EXPO Osaka poslanci PS dlhodobo upozorňovali. Podľa poslanca Richarda Dubovického (PS) tu nejde o organizačné zabezpečenie EXPO či o propagáciu Slovenska. „Ide výlučne o výstavbu stánku. Toto je stav Slovenska. Bežní ľudia tu rozmýšľajú, z čoho si zaplatia lieky, kým vládni predstavitelia nevedia vysvetliť pochybné tendre a míňajú peniaze nás všetkých,” zdôraznil poslanec. Vysvetlil, že stánok o veľkosti jednoizbového bytu mal stáť takmer dva milióny eur a po skončení súťaže bola cena navýšená o 260-tisíc eur. „Navyše dodávateľa, ktorý zákazku realizoval, zo súťaže pôvodne kvôli klamstvu vylúčilo bývalé vedenia Slovakia Travel, ale neskôr sa do súťaže vrátil prostredníctvom inej firmy a vyhral ju,” upozornil Dubovický.
Zodpovednosť za celý proces podľa neho nesie štátna organizácia Slovakia Travel. „Pripravila verejné obstarávanie, uzatvorila zmluvu aj dodatky a dohliadala na celý priebeh výstavby. Ak dnes polícia vyšetruje machinácie pri obstarávaní, musí byť vyvodená aj politická zodpovednosť,“ zdôraznil Dubovický. EXPO podľa neho súčasne zapadá do širšieho obrazu fungovania rezortu cestovného ruchu a športu pod vedením Huliaka. Poslanec kritizuje aj politické dosadzovanie ľudí do funkcií, podozrivé financovanie cez štátne firmy, netransparentné marketingové zmluvy či presúvanie verejných peňazí bez jasných pravidiel. „Videli sme to pri Tipose, pri štátom financovaných športových projektoch a dnes to vidíme aj pri EXPO – projekte, ktorý mal reprezentovať Slovensko v zahraničí,“ uzavrel Dubovický.