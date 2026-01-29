Český imunológ a profesor podá trestné oznámenie na Kotlára. Šíril podľa neho hoaxy v českom parlamente

Hel napísal, že v spolupráci s advokátmi pripravuje trestné oznámenie na Kotlára pre šírenie nepodložených, zavádzajúcich a vysoko nebezpečných poplaśných správ na pôde Poslaneckej snemovne Českej republiky.
„Je načase jasno povedať, že sloboda prejavu nie je licenciou pre klamstvá, manipuláciu a ohrozovanie verejného zdravia a bezpečnosti. Každý, kto vedome šíri dezinformácie, musí počítať s plnou morálnou aj právnou zodpovednosťou za svoje výroky a činy,“ napísal na sociálnej sieti imunológ.
Peter Kotlár v pondelok vyzval v českej snemovni Andreja Babiša, aby prehodnotili dáta o očkovaní. Na seminár o očkovaní proti covidu ho pozval poslanec SPD Jindřich Rajchl.
Kotlár opakoval svoje teórie, ako je vírus covidu navrhnutý, a prirovnával ho k biologickým zbraniam. „Nespoliehajte sa na svetovú vedu, ktorá je korumpovateľná, a spoľahnite sa na českú. Slovenská veda začala nesprávne,“ povedal.
Slovenský splnomocnenec Čechov zároveň vyzval, aby chránili meno Sone Pekovej. „Nedovoľte, aby iný štát znevažoval prácu vašich vedeckých kapacít,“ povedal Kotlár.