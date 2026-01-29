Pravda Správy Domáce Holandsko darovalo Slovensku špeciálne vozidlá na prevoz pacientov

Holandské kráľovstvo darovalo Slovensku dve zabezpečené vozidlá typu van, osobitne upravené na prevoz osôb, ktoré si vyžadujú špeciálne zaobchádzanie. Ide napríklad o psychiatrických pacientov alebo osoby umiestnené v detenčnom ústave. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.

29.01.2026 14:50 , aktualizované: 15:17
„Teší ma, že Psychiatrická nemocnica profesora Karola Matulaya v Kremnici a Psychiatrická nemocnica vo Veľkom Záluží získajú špeciálne upravené vozidlá určené na bezpečný prevoz pacientov. Rovnako si vážim pokračovanie spolupráce s Holandským kráľovstvom na viacerých projektoch, napríklad v oblasti forenznej psychiatrie, psychológie a detenčného systému, ako aj pri podpore výstavby nového detského onkologického centra v Bratislave,“ uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).

Každé z vozidiel v hodnote približne 40-tisíc eur pozostáva z troch samostatných jednotiek (2+2+3 osoby), je vybavené kamerovým a poplašným systémom a dokáže previezť až sedem osôb. Holandsko vozidlá darovalo v rámci spolupráce v oblasti repatriácií slovenských občanov s duševným ochorením z Holandska späť do SR.

Prevzatie vozidiel sa uskutočnilo vo štvrtok za prítomnosti ministra zdravotníctva, zástupcu Ministerstva bezpečnosti a spravodlivosti Holandského kráľovstva Erika de Borsta, veľvyslanca Holandského kráľovstva na Slovensku Julesa Gerzona a veľvyslanca SR v Holandskom kráľovstve Juraja Podhorského.

