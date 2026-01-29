Pravda Správy Domáce Kľúčového svedka, ktorý vypovedal proti čurillovcom, obvinili z krivej výpovede

Polícia obvinila Petra Petrova z krivej výpovede. Súvisí to so svedeckou výpoveďou proti dvom policajtom známym ako „čurillovci“ - Branislavovi Dunčkovi a Róbertovi Magulovi. Pre TASR to potvrdil ich advokát Peter Kubina. Prezídium Policajného zboru uviedlo, že ku konkrétnym osobám sa nemôže vyjadrovať. Na obvinenie Petrova upozornil portál Aktuality.sk.

Šutaj Eštok o odškodnení pre čurillovcov: Absurdné, bezprecedentné
Minister vnútra a predseda koaličnej strany Hlas Matúš Šutaj Eštok čelí exekúcii po občianskej žalobe šiestich vyšetrovateľov okolo Jána Čurillu. / Zdroj: ta3

Ako Kubina doplnil, jeho klienti v prípade vystupujú ako poškodení, pretože ich na základe výpovede Petra Petrova polícia zadržala. Rozhodnutie už podľa neho dostali.

„Policajný zbor nemôže poskytnúť informácie o konkrétnych osobách. Dôvodom je zákonná ochrana súkromia, zásada prezumpcie neviny a nariadenia GDPR. Policajný zbor môže verejne informovať iba o svojej činnosti a všeobecných postupoch,“ uviedlo prezídium.

Dunčka a Magulu obvinili v decembri 2024 z marenia spravodlivosti. Obvinenia im neskôr zrušili.

